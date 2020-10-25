Tuzlaspor, şimdiden Süper Lig'e göz kırpıyor

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Tuzlaspor, şimdiden Süper Lig'e göz kırpıyor
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25 Ekim 2020 17:53
TFF 1. Lig'de 7. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Tuzlaspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 1-3 kazandı.

Adanaspor'un golü 25. dakikada Ergin Keleş'ten geldi. Tuzlaspor'un golleri; 42. dakikada Aias Aosman, 54. dakikada Onur Ayık ve 79. dakikada Thuram'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Tuzlaspor, puanını 17'ye çıkararak liderliğini korudu. Adanaspor ise 2. yenilgisini alarak 9 puanda kaldı.

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Altay ile karşılaşacak. Adanaspor ise, aynı haftada Balıkesirspor'a konuk olacak.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Adanaspor: Karacic (Dk. 51 Burak Çapkınoğlu), Canberk Dilaver, Furkan Şeker (Dk. 75 Hıfsullah İsmail Erdoğan), Hakan Çinemre, Donkor, Atalay Babacan (Dk. 63 Rayan), Eren Keleş (Dk. 75 Belem), Celil Yüksel, Tevfik Altındağ, Ergin Keleş (Dk. 75 Berkan Fırat), Ozegovic

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun (Dk. 55 Onur Ayık), Tarık Tekdal, Aosman, Gökcan Kaya (Dk. 89 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker (Dk. 73 Arif Morkaya), Pucko (Dk. 78 Vedat Bora), Samet Asatekin, Thuram (Dk. 89 Özgürcan Özcan)

Goller: Dk. 26 Ergin Keleş (Adanaspor), Dk. 42 Aosman, Dk. 55 Onur Ayık, Dk. 79 Thuram (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Thuram (Tuzlaspor), Dk. 55 Tevfik Altındağ (Adanaspor)



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