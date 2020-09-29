Tuttur.com ile maç önü: Dinamo Kiev - Gent

Şampiyonlar Ligi play-off elemeleri ikinci maçında Dinamo Kiev ile Gent karşı karşıya.

Tuttur.com ile maç önü: Dinamo Kiev - Gent
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29 Eylül 2020 07:39
Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Gent'i ağırlıyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- İlk maçı Gent 2-1 kazanarak avantajı eline geçirmişti.

- Dinamo Kiev son 9 maçta sadece 1 beraberlik aldı.

- Gent bu sezon çıktığı son 10 maçın 6'sını kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

- Gent'in son 10 maçının 6'sı 2,5 ÜST bitti.

- Dinamo Kiev'in son 10 maçının 1'inde gol atamadı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Dinamo Kiev: -

Gent: -

MUHTEMEL 11'LER

Dinamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Kedziora, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyy, De Pena; Supriaga. Allenatore: Lucescu

Gent: Roef; Fortuna, Ngadeu Ngadjui, Plastun, Castro-Montes; Dorsch, Owusu, Kums; Chakvetadze, Kleindienst, Niangbo



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