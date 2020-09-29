Tuttur.com ile maç önü: Dinamo Kiev - Gent

Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, sahasında Belçika temsilcisi Gent'i ağırlıyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İlk maçı Gent 2-1 kazanarak avantajı eline geçirmişti.
- Dinamo Kiev son 9 maçta sadece 1 beraberlik aldı.
- Gent bu sezon çıktığı son 10 maçın 6'sını kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
- Gent'in son 10 maçının 6'sı 2,5 ÜST bitti.
- Dinamo Kiev'in son 10 maçının 1'inde gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Dinamo Kiev: -
Gent: -
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Kedziora, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyy, De Pena; Supriaga. Allenatore: Lucescu
Gent: Roef; Fortuna, Ngadeu Ngadjui, Plastun, Castro-Montes; Dorsch, Owusu, Kums; Chakvetadze, Kleindienst, Niangbo
Tuttur.com'da Dinamo Kiev - Gent maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- İlk maçı Gent 2-1 kazanarak avantajı eline geçirmişti.
- Dinamo Kiev son 9 maçta sadece 1 beraberlik aldı.
- Gent bu sezon çıktığı son 10 maçın 6'sını kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
- Gent'in son 10 maçının 6'sı 2,5 ÜST bitti.
- Dinamo Kiev'in son 10 maçının 1'inde gol atamadı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Dinamo Kiev: -
Gent: -
MUHTEMEL 11'LER
Dinamo Kiev: Bushchan; Tymchyk, Kedziora, Mykolenko, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyy, De Pena; Supriaga. Allenatore: Lucescu
Gent: Roef; Fortuna, Ngadeu Ngadjui, Plastun, Castro-Montes; Dorsch, Owusu, Kums; Chakvetadze, Kleindienst, Niangbo