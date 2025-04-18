TUS sonuçları açıklandı mı? 2025 (sonuc.osym.gov.tr) | TUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TUS 1. dönem sınav sonuçları için gözler sonuc.osym.gov.tr adresine çevrdili. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları bugün (18 Nisan) erişime açılıyor. Sınava katılan adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. TUS sınav sonucu ekranında adaylar sınavdan elde ettikleri toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyebilecek. Peki TUS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı mı? İşte, TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 18 Nisan cuma günü erişime açılıyor.

ÖSYM henüz sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuç ekranını erişime açmadı. Öğlen saat 13.00'a kadar sınav sonuçlarının paylaşılması bekleniyor.

ösym.gov.tr adresinden veya resmi sosyal medya hesaplarından "2025/1.TUS sınav sonuçları" açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TUS sınav sonucu ekranında, adayların sınavdan elde ettikleri toplam puan ile birlikte doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yılda iki kez organize ediliyor. İlk sınav 23 Mart tarihinde düzenlenirken ikinci dönem oturumları ise 17 Ağustos tarihinde yapılacak.

TUS 2. dönem sınavı başvuru işlemleri 2-0 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar osym.gov.tr adresinden ilgili oturuma başvuru yapabilecek. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuruları tamamlanacak. Sınav ücreti yatırmayan adaylar oturumlara katılamayacak.

TUS 2. dönem sınav sonuçları ise 12 Eylül tarihinde duyurulacak.