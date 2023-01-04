Türkiye Jokey Kulübünün Antalya'daki resim sergisi açıldı

Antalya'da, Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) yapılan 11. Resim Yarışması'nda dereceye giren 39 eserin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.



TJK'nin geleneksel olarak düzenlediği "At, At Sevgisi ve At Yarışı" temalı 11. Resim Yarışması'nın 5. sergisi, Kepez Belediyesi Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi'nde açıldı.



Sergiye, TJK Başkanı Serdar Adalı, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Sahil Güvenlik Okul Komutanı Sg. Kıdemli Albay Engin Kuntay ve kulübün yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Bu yıl dereceye giren 39 eserin bulunduğu sergi, 15 Ocak Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.





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