Tarih Maç Organizasyon Sonuç 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1 15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0 18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3 21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1 22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0 26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1 04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0 10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1 22.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3 26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2 02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2 06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1 06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0 09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1 11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0 14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4 16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-0 19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1 20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1 23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3 07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2 10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0 04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3 07.09.2025 Türkiye-İspanya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6 11.10.2025 Bulgaristan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 1-6 14.10.2025 Türkiye-Gürcistan 2026 Dünya Kupası Elemeleri 4-1

Türkiye ile Bulgaristan'ın "100 yıllık" futbol geçmişi

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 10.04.1925 İstanbul Özel 2 - 1 17.07.1927 Sofya Özel 3 - 3 14.10.1927 İstanbul Özel 3 - 1 27.09.1931 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 04.11.1932 İstanbul Özel 2 - 3 07.12.1958 Ankara Özel 0 - 0 27.11.1960 Sofya Özel 1 - 2 20.12.1964 İstanbul Özel 0 - 0 09.05.1965 Sofya Özel 1 - 4 09.10.1968 İstanbul Özel 0 - 2 12.04.1972 Sofya Özel 2 - 4 18.04.1973 İzmir Balkan Kupası 5 - 2 08.05.1974 Sofya Balkan Kupası 1 - 5 22.09.1976 Sofya Özel 2 - 2 16.02.1977 İstanbul Balkan Kupası 2 - 0 21.09.1977 Sofya Balkan Kupası 1 - 3 22.12.1982 İstanbul Özel 0 - 1 16.10.1984 İstanbul Özel 0 - 0 22.08.1991 Stara Zagora Özel 0 - 0 26.08.1992 Trabzon Özel 3 - 2 17.08.2005 Sofya Özel 1 - 3 29.05.2012 Salzburg Özel 2 - 0 08.06.2015 İstanbul Özel 4 - 0 11.10.2025 Sofya Dünya Kupası Eleme Grubu 6 - 1

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.Karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Nicholas Walsh düdük çalacak. Walsh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Donald Robertson olacak.Türkiye, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak.Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.Grubun diğer maçında aynı saatte Gürcistan, İspanya'yı konuk edecek.Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Barış, Arda, Kenan, Kerem.Mitov, Popov, Dimitrov, Bozhinov, Petrov, Shopov, Gruev, Krastev, Petkov, Minchev, Despodov.ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan'ın kadrodan çıkarıldığı ve tedavisinin kulübü Beşiktaş'ta sürdürülmesinin uygun bulunduğu belirtildi.Ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen Bulgaristan'ın 24 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen), Alex Bozhev (Slavia Prag), Dimitar Evtimov (Botev Vratsa)Defans: Atanas Chernev (Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (Levski Sofya), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp), Martin Georgiev (Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (Heerenveen), Stefan Velkov (Vejle)Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Kristian Stoyanov (Slavia Sofia), Stanislav Shopov (Osijek), Ivaylo Chochev (Ludogorets), Ivan Yordanov (Ludogorets)Forvet: Marin Petkov (Levski Sofya), Stanislav Ivanov (Ludogorets), Georgi Rusev (CSKA), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum), Kiril Despodov (PAOK), Martin Minchev (Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 646'ncı müsabakaya çıkacak.Türkiye, 102 yıllık tarihinde 358'i resmi, 287'si özel toplam 645 maç oynayıp 1'i hükmen 254 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlılar, 277'si deplasmanda, 278'i Türkiye'de, 90'ı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 891 gol attı, kalesinde 924 gol gördü.Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 645 müsabakanın 559'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.Milliler, 645 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 28'inci sınavını Bulgaristan karşısında verecek.İtalyan teknik adam yönetiminde 20'si resmi, 7'si özel 27 maça çıkan milliler, 15 galibiyet elde etti, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 49 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 39 gol gördü.Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı maçların sonuçları şöyle:Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, Bursa'da oynayacakları 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçıyla 100 yılda 25. kez karşı karşıya gelecek.Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 24 karşılaşmada 8 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 42 golüne, Bulgaristan 44 golle yanıt verdi.Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşma ve Sofya'da geçen ay oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise Sofya'da 11 Ekim 2025'te oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçında 6-1'lik skorla kazandı.Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.