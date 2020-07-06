Türk Telekom, Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki şutör gard Erdi Gülaslan'ı transfer etti.

Haber; AA
Türk Telekom, Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı
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06 Temmuz 2020 15:08
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, 26 yaşındaki şutör gard Erdi Gülaslan'ı transfer etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Afyon Belediyespor forması giyen Erdi Gülaslan'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erdi Gülaslan." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi yeni sezonda da FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk Telekom, daha önce Can Korkmaz ve Samet Geyik'i kadrosuna katmıştı.



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