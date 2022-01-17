Tümer Metin'den uyarı; "Kendini kapının önünde bulabilirsin"

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Atakaş Hatayspor - Galatasaray maçı sonrasında sarı kırmızılı futbolcuları uyardı.

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Tümer Metin'den uyarı; 'Kendini kapının önünde bulabilirsin'
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17 Ocak 2022 09:42
Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup olduğu mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Futbolcuların bireysel performansları üzerine konuşan Tümer Metin, bazı oyuncuları isim vermeden uyardı. Tümer Metin'in sözleri şu şekilde:

"KENDİNİ KAPININ ÖNÜNDE BULABİLİRSİN"

"Oyuncuyu bekleyen sıkıntı şurası; 'Benim kontratım var arkadaşım, geçen sene de çok iyi performans sergiledim arkadaşım, bu sene de kayıp sezonun içindeyiz ama bana bir şey olmaz' dersen kendini kapının önünde bulabilirsin. Zaten plan, program rafa kalktı ya. Şu anda günü kurtarma derdindesin. Kendini kapının önünde bulabilirsin. Ben uyarayım şimdiden. Ben onu gördüm."

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