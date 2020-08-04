Transferin yeni gözde takımı: Alanyaspor

İstanbul ekipleri gözlerini yine Alanyasporlu futbolculara dikti. Transferde başarılı işler yapan ve geçtiğimiz yıllarda Merih Demiral'ı 8 milyon Euro'ya Sassuolo'ya, Emre Akbaba'yı 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a, Vagner Love'ı 3 milyon Euro'ya Beşiktaş'a, Villafanez'i de 1.6 milyon Euro'ya Morelia'ya satan Akdeniz ekibi, N'Sakala ve Welinton'u Beşiktaş'a verirken, Bakasetas ve Caulker için de Fenerbahçe sıraya girmiş durumda. Hocası Erol Bulut'u da Fenerbahçe'ye gönderen Alanyaspor'da sözleşmeleri biten Papiss Cisse ve Junior Fernandes'in de üç büyüklerden bir takıma imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.Fenerbahçe'nin istediği Bakasetas için 5 milyon Euro olan serbest kalma bedelini talep eden Alanyaspor'da oyuncuya Lazio da talip. Geçtiğimiz sezonun başında 700 bin Euro'ya transfer edilen Yunan futbolcu, satılması durumunda 12 ayda yaklaşık 7 kat kazandırmış olacak.Beşiktaş ile adı anılan Onur Bulut'u bedavaya alan Alanya, Papis Cisse, Juanfran, Marafona, Baiano, Caulker gibi isimleri kadrosuna bedelsiz katmıştı.Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun eski bir futbolcu olması, futbolcudan anlaması, doğru oyuncuların Alanya'da buluşmasını sağlıyor. Çavuşoğlu, çok fazla menajerlerle hareket etmiyor, bazı transferleri görerek tespit edip, bitiriyor. Ayrıca görev verdiği teknik direktörlerin sonuna kadar arkasında duruyor, bizzat kendi yaptığı transferleri hocaların önüne sunuyor. Alanyaspor'da hangi hoca çalıştıysa başarılı oldu. Sergen Yalçın ve Erol Bulut başarıda zirve yaptı. Bu arada herkes bilmez ama Mehmet Altıparmak da Alanya'da çok başarılı olup, çok sayıda takımın gözdesi haline geldi. Bakasetas, Siopis, Tzavellas 45 dakikalık mesafede olan Yunanistan'dan geldi. Alanya'nın transfer politikası büyük takımlara ders olmalıdır. Çünkü büyükler yakında olan ateşe değil, uzakta olana bakmayı adet halinde getirdi. Bugün birçok takım golcü ararken, Cisse'yi Alanya'ya getirmek başkan Çavuşoğlu'nun başarısıdır. Alanyaspor'da hocalar değişir ama transfer politikası değişmez. Başarı da istikrarla sürer.Sürekliliğin sırrı doğru iklimde. Alanya, futbolcularına mutlu olabilecekleri sorunsuz, keyifli ortamı yaratıyor. Vagner Love için özel hücum seti kurdular. Oyunu ona bağladılar ve hem kendileri kazandı hem de oyuncu büyüdü. Beşiktaş'ta bu olmadı. Bu sene parlayan futbolcular da oynadıkları süreçte bu güveni hissettiler. Sahada olan mücadeleye baktığın zaman Alanya altyapısından yetişmiş bir futbolcudan farksız olarak formalarını sahiplendiler. Bunun sırrı para falan değil. Doğru bir iklimde oyuncu ve kulüp hedeflerini paralel bir hale getirmek... Elbette takımın üstünde sonuç baskısı olmaması da büyük avantaj. Burada olan en önemli sırrı oyuncu karakterlerinin seçimindeki isabet. Bir tane bile "Kaçak" aralarından çıkmadı. Sadece yeteneğe değil, uygun akla da titizlik göstermişler. Zaten kalite de "Ayrıntıda" gizli değil mi?