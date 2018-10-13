  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Trabzonspor'un zirve hedefi: 4 maç, 12 puan ve Fenerbahçe

Trabzonspor, 13. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 karşılaşmadan 12 puan alarak zirveye yerleşmeyi planlıyor...

Kaynak: Takvim
Trabzonspor'un zirve hedefi: 4 maç, 12 puan ve Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 12:20
Spor Toto Süper Lig2de aldığı üst üste 2 galibiyet sonrası özgüven kazanan Trabzonspor gözünü zirveye dikti.

Bordo- Mavililer'in teknik direktörü Ünal Karaman'ın 'şampiyonluk' kelimesini dillendirmeden oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

Karaman'ın hedefi, 13. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar 4'te 4 yapmak.

KRİTİK SINAVLARA ÇIKACAK...

Trabzon, F.Bahçe maçına kadar Erzurumspor ve Bursaspor'la sahasında karşılaşacak. Fırtına bu süreçte Antalya ve Malatya deplasmanlarına gidecek.

12 PUAN BİZİ ZİRVEYE TAŞIR

Karaman'ın 4 maçta alınacak 12 puanının takımı zirve yarışında iddialı konuma getireceğini takıma aktardığı ve "Bu maçlardaki sonuçlar kaderimizi belirleyecek" dediği öğrenildi..

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için