Spor Toto Süper Lig2de aldığı üst üste 2 galibiyet sonrası özgüven kazanan Trabzonspor gözünü zirveye dikti.
Bordo- Mavililer'in teknik direktörü Ünal Karaman'ın 'şampiyonluk' kelimesini dillendirmeden oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
Karaman'ın hedefi, 13. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar 4'te 4 yapmak.
KRİTİK SINAVLARA ÇIKACAK...
Trabzon, F.Bahçe maçına kadar Erzurumspor ve Bursaspor'la sahasında karşılaşacak. Fırtına bu süreçte Antalya ve Malatya deplasmanlarına gidecek.
12 PUAN BİZİ ZİRVEYE TAŞIR
Karaman'ın 4 maçta alınacak 12 puanının takımı zirve yarışında iddialı konuma getireceğini takıma aktardığı ve "Bu maçlardaki sonuçlar kaderimizi belirleyecek" dediği öğrenildi..
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Bordo- Mavililer'in teknik direktörü Ünal Karaman'ın 'şampiyonluk' kelimesini dillendirmeden oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.
Karaman'ın hedefi, 13. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar 4'te 4 yapmak.
KRİTİK SINAVLARA ÇIKACAK...
Trabzon, F.Bahçe maçına kadar Erzurumspor ve Bursaspor'la sahasında karşılaşacak. Fırtına bu süreçte Antalya ve Malatya deplasmanlarına gidecek.
12 PUAN BİZİ ZİRVEYE TAŞIR
Karaman'ın 4 maçta alınacak 12 puanının takımı zirve yarışında iddialı konuma getireceğini takıma aktardığı ve "Bu maçlardaki sonuçlar kaderimizi belirleyecek" dediği öğrenildi..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın