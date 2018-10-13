KRİTİK SINAVLARA ÇIKACAK...

12 PUAN BİZİ ZİRVEYE TAŞIR

Spor Toto Süper Lig2de aldığı üst üste 2 galibiyet sonrası özgüven kazanan Trabzonspor gözünü zirveye dikti.Bordo- Mavililer'in teknik direktörü Ünal Karaman'ın 'şampiyonluk' kelimesini dillendirmeden oyuncularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.Karaman'ın hedefi, 13. haftadaki Fenerbahçe maçına kadar 4'te 4 yapmak.Trabzon, F.Bahçe maçına kadar Erzurumspor ve Bursaspor'la sahasında karşılaşacak. Fırtına bu süreçte Antalya ve Malatya deplasmanlarına gidecek.Karaman'ın 4 maçta alınacak 12 puanının takımı zirve yarışında iddialı konuma getireceğini takıma aktardığı ve "Bu maçlardaki sonuçlar kaderimizi belirleyecek" dediği öğrenildi..