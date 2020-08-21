Trabzonspor'un Wahbi inadı sürüyor!

Santrforda, sol açıkta ve 10 numarada oynayabilmesi sebebiyle Trabzonspor'un ilgisini çeken Wahbi Khazri için çalışmalar sürüyor. Bordo-mavili kulüp, 29 yaşındaki hücum oyuncusu için Saint-Etienne ile pazarlık yapmaya devam ediyor. Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan Fransa doğumlu Tunuslu futbolcunun satın alma opsiyonundaki miktar aşağı düşürülmeye çalışılıyor. Fırtına'nın 1 yıl kiralama için 1 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Bonservisine 8 milyon euro isteyen St. Etienne 7'ye düştü. Yönetim ise gelecek sezon 30 yaşına girecek futbolcunun tapusu için 5 milyon euro'dan fazla vermek istemiyor.



HADDADI VE MERIAH'TAN FİKİR ALDI



Khazri bir yandan gelişmeleri takip ederken diğer yandan Türkiye'de forma giyen Tunuslu futbolculardan bilgi alıyor. Kasımpaşa'da oynayan Usame Haddadi ve Yassine Meriah ile görüşen Khazri, olumlu referans aldı. St. Etienne'e 2018'de 7 milyon euro'ya transfer olan Khazri'ye de 2 milyon euro ödenecek. Geçen sezon lig erken bittiği için 23 maça çıkan Khazri 6 gol atıp, 4 asist yapmıştı. Tunus A Milli Takımı'nın formasını 2013'ten bu yana terleten yıldız futbolcu, çıktığı 53 maçta 19 kez fileleri sarsarken, 11 tane de gol pası vermeyi başardı.



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Wahbi Khazri, geçen sezon çıktığı 23 maçın 9'unu santrforda, 7'sini 10 numarada, 3'ünü sol, 1'ini ise sağ kanatta oynadı..



