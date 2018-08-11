  •  
    Ve Orman'a gönderme! "Güneş, Kasım'da yolcu"
  •  
    G.Saray taraftarından "Akbaba" tezahüratları!
  •  
    "Başkası onu beğenmez ama ben beğeniyorum"
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim

Trabzonspor'dan Eren Bülbül mesajı

Tabzonspor Kulübü, şehit Eren Bülbül'ü andı.

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Eren Bülbül mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ağustos 2018 13:58
Trabzonspor Kulübü, şehit Eren Bülbül'ü andı.

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Eren Bülbül'ü şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için