Trabzonspor'dan Eren Bülbül mesajı

Trabzonspor Kulübü, şehit Eren Bülbül'ü andı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Eren Bülbül'ü şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak." ifadelerine yer verildi.
Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Eren Bülbül'ü şahadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak." ifadelerine yer verildi.
Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşmüştü.
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Eren Bülbül'ü şehadetinin birinci yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Anısı bizimle yaşayacak! 🙏🏻 #İyikivarsınEren pic.twitter.com/Gm0JuCLzEN
— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 11 Ağustos 2018