Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.