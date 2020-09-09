Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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09 Eylül 2020 17:13
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.



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