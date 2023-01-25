Trabzonspor için çıkış zamanı

Ligde Başakşehir ve İstanbulspor maçlarını kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u eleyen Trabzonspor 1 haftada aldığı 3 galibiyetle toparlandı.



Alanyaspor'a karşısındaki 5-0'lık yenilgiyi hızlı bir şekilde atlatan Karadeniz ekibinde takımın da neşesi yerine geldi. Özellikle Ümraniye ve İstanbulspor maçlarında arka arkaya farklı galibiyetler alınması, 8 gol atılması takımın özgüvenini de yerine getirdi.



İç sahada da 35 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın ekibi, bilhassa evinde oynadığı maçlarda rakiplerine önemli üstünlük kuruyor.



YENİ HEDEF GALİBİYET SERİSİ



Trabzonspor'da şimdi yeni hedef bu galibiyet serisini devam ettirmek, zirve yolunda ilerlemek olacak. Bordo-mavililer önlerindeki 4 maçlık süreye büyük önem veriyor. Çünkü lig lideri Galatasaray'la da karşılaşacak olan Karadeniz temsilcisi, yepyeni bir döneme başlıyor.



