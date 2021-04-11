Trabzonspor düşüşe geçti, hedeften uzaklaştı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından 17 maçta 2,47 puan ortalaması yakalayarak zirve yarışına katılan bordo-mavililer, son 8 karşılaşmada 1,25 puan ortalamasıyla hedefinin uzağında kaldı

Haber; AA
Abone Ol
Trabzonspor düşüşe geçti, hedeften uzaklaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2021 14:46
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son haftalarda puan ortalamasında büyük düşüş yaşandı.

Ligin ilk 8 haftasında alınan kötü sonuçların ardından göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçerek zirve yarışı içine giren bordo-mavililer, son haftalarda ise düşüş yaşadı.

Ligde Abdullah Avcı yönetiminde ilk 17 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan ve 42 puan toplayan bordo-mavililer, maç başına 2,47 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı.

Bu dönemin ardından düşüşe geçen Karadeniz ekibi, son 8 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 10 puan toplayabildi, maç başına 1,25 puan ortalamasında kaldı.

- Son 6 haftada 11 puan kaybetti

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 6 maçta kazandığı puandan daha fazlasını kaybetti.

Son 6 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 7 puan toplarken 11 puan yitirdi.

- Son 3 deplasmanda golü yok

Trabzonspor, son 3 deplasman maçında rakip fileleri havalandıramadı.

Karadeniz ekibi, ligin 28. haftasında 4 Mart'ta dış sahada Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarından 0-0'lık sonuçla ayrıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.