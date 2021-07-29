Trabzonspor'da Serkan Asan'a yeni sözleşme

Trabzonspor, 22 yaşındaki sağ beki Serkan Asan'ın 2023'e kadar olan sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Serkan Asan'a yeni sözleşme
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29 Temmuz 2021 12:05
Serkan Asan
Serkan Asan
Trabzonspor
Trabzonspor 'un 22 yaşındaki sağ beki Serkan Asan'ın 2023'e kadar olan sözleşmesi, 2026'ya uzatıldı.

TFF'ye bildirilen listede, genç futbolcunun kontrat bitiş süresinin de yenilendiği gözüktü. Abdulkadir Parmak'ın da daha önce 2023 bitişli gözüken mukavelesi, 2024'e kadar uzatıldı. Öte yandan Genoa ile transfer görüşmeleri yapan Caleb Ekuban'ın lisansı çıkartıldı. 


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