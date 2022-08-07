Trabzonspor'da Marek Hamsik'in yerine forma şansı bulan Manolis Siopis, İstanbulspor maçının en iyilerinden biri oldu.Yunan orta saha oyuncusu müthiş enerjisiyle yine takıma dinamizm kattı. Özellikle ikinci yarıda herkesin yorulduğu anlarda tek başına şiddetli presle rakibin topu çıkarmasına engel olduğu anlarda tribünler onun adıyla inledi. Abdullah Avcı da maç sonunda teşekkür etti.