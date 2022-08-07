Trabzonspor'da görev adamı: Siopis

Marek Hamsik'in yerine forma şansı bulan Manolis Siopis, İstanbulspor maçının en iyilerinden biri olmayı başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da görev adamı: Siopis
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07 Ağustos 2022 13:13
Trabzonspor'da Marek Hamsik'in yerine forma şansı bulan Manolis Siopis, İstanbulspor maçının en iyilerinden biri oldu.

Yunan orta saha oyuncusu müthiş enerjisiyle yine takıma dinamizm kattı. Özellikle ikinci yarıda herkesin yorulduğu anlarda tek başına şiddetli presle rakibin topu çıkarmasına engel olduğu anlarda tribünler onun adıyla inledi. Abdullah Avcı da maç sonunda teşekkür etti. 

 

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