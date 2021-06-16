Trabzonspor'da golcü taarruzu

Trabzonspor, golcü transferinde Sörloth'u liste başı tutarken, bu golcünün yanına bir transfer daha isterken, bu yönde girişimlerini hızlandırdı.



Günebakış gazetesinin aktardığı haberde; Sörloth transferinin sürecinin ay sonunu bulma ihtimali nedeniyle bordo-mavililer, menajerlerin önerdiği Dzeko, Diego Costa ve Solomon gibi yıldızların durumunu değerlendirirken, Hatayspor'da bu sezon fırtınalar koparan Mame Diouf'un Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öncelikli listesinde yer aldığı belirtildi.



Bonservisi elinde olan Diouf ile temas kurulurken, Parma'da forma giyen Cornelius'un da 'yeniden görüşelim' önerisinin değerlendirildiği ifade edildi. Trabzonspor, Sörloth ile birlikte almayı düşündüğü golcü için önceliğini Diouf ile Cornelius'a verdiği ifade edildi. Rusya'da forma giyen Senegalli Fameyeh'in de şartlarının araştırıldığı da gelen haberler arasında.



