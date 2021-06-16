Trabzonspor'da golcü taarruzu

Golcü çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Sörloth'u beklerken diğer isimler ile de temasta...

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da golcü taarruzu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2021 12:28
Mame Biram Diouf
Mame Biram Diouf
Hatayspor
Trabzonspor, golcü transferinde Sörloth'u liste başı tutarken, bu golcünün yanına bir transfer daha isterken, bu yönde girişimlerini hızlandırdı.

Günebakış gazetesinin aktardığı haberde; Sörloth transferinin sürecinin ay sonunu bulma ihtimali nedeniyle bordo-mavililer, menajerlerin önerdiği Dzeko, Diego Costa ve Solomon gibi yıldızların durumunu değerlendirirken, Hatayspor'da bu sezon fırtınalar koparan Mame Diouf'un Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın öncelikli listesinde yer aldığı belirtildi.

Bonservisi elinde olan Diouf ile temas kurulurken, Parma'da forma giyen Cornelius'un da 'yeniden görüşelim' önerisinin değerlendirildiği ifade edildi. Trabzonspor, Sörloth ile birlikte almayı düşündüğü golcü için önceliğini Diouf ile Cornelius'a verdiği ifade edildi. Rusya'da forma giyen Senegalli Fameyeh'in de şartlarının araştırıldığı da gelen haberler arasında.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.