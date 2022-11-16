Trabzonspor'da forma şansı bekleyen genç

Trabzonspor 'un geçen sezon Leverkusen'dan transfer ettiği Emrehan Gedikli, bu sezon ilk haftalarda kadroya girmesine rağmen yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı.



20 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası arasında hocası Abdullah Avcı'nın gözüne girmeye kararlı. Emrehan, oynanacak hazırlık maçlarında elinden geleni yaparak, sezonun kalan bölümünde forvet rotasyonunda iyi bir alternatif olacağını göstermek istiyor.



Genç oyuncu bu sezon sadece Süper Kupa'daki Sivas maçında 8 dakika süre almıştı.





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