Trabzonspor'da eksikler Avcı'nın işini zorlaştırıyor!

Yeni sezon hazırlıkları devam eden Trabzonspor'da takımın neredeyse yarısının olmaması, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın işini zorlaştırıyor.Dünya Kupası'nda yer alan Jens Larsen ile Maxi Gomez dışında, A Milli Takımımız ile birlikte hazırlık maçlarında ter döken Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok ile Yunan Milli Takımı'ndaki Bakasetas, Siopis, Fildişi Sahili'nden Gbamin, Makedonya'dan Enis Bardhi, bordo-mavililerin çalışmasında yer almıyor.Milliler dışında Bartha, Vitor Hugo ile Djaniny de özel izin alarak takıma geç katılacak.Tüm oyuncular, 29 Kasım'daki Antalya kampında ekibe katılmış olacak. Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Serkan ile Dorukhan da arkadaşlarından ayrı bulunuyor.Trabzonspor dünü iki antrenmanla geçirirken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sabah yapılacak antrenmanda bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.Saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki idman, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilirken, Avcı çalışma sonrası medyayla sohbet toplantısı yapacak.