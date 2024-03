Trabzon FB maçı canlı link, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle

TIKLA, CANLI TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI!

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Paul Onuachu ve Hüseyin Türkmen haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Sezon başında Slovenya'da yapılan kampta sakatlanan Orsic'in de maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlar, stadyumun tamamını dolduracak. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı stada alınmayacak. Karşılaşmada, 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.



135. RANDEVU



Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 101 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 134 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 170 gol atarken, Trabzonspor 152 gol sevinci yaşadı.



GENEL TOPLAMDA FENERBAHÇE ÜSTÜN



İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.



TRABZONSPOR İÇ SAHADA ÜSTÜN



İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 50 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında her iki takım da 57 gol kaydetti.





Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de bu akşam elbette gözler, takımın hücumdaki iki önemli ismi ve kaptanlarında olacak. Sarı-Lacivertliler'i, Trabzonspor karşısında gol yollarında Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in taşımaları bekleniyor. Tansiyonu yüksek geçmesi beklenen zorlu deplasmanda iki yıldızın, hem kaliteleri hem de tecrübeleriyle Karadeniz'de fark yaratmaları bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Dzeko ile Tadic'e bu akşam çok güvendiği ve liderliklerinden sonuna kadar faydalanmayı hedeflediği bildirildi. Son Union Saint-Gilloise maçını boş geçen Dzeko, gollerine Bordo-Mavililer karşısında da devam etmek istiyor. Belçika'daki Saint-Gilloise mücadelesinde gol atan Tadic ise Trabzonspor'a ilk yarıda 3-2 kaybedilen maçta penaltıdan iki kez ağları sallamıştı.Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi rakamlar bordo-mavililerin güçlü rakibine karşı üstün olduğunu gözler önüne seriyor. Öncelikle bu sezon ligin 11. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup eden ve rakibine sezonun ilk yenilgisini yaşatan Trabzonspor böylece psikolojik üstünüğülü ele geçirmiş oldu. Ayrıca Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Karadeniz temsilcisi 25, sarı-lacivertliler ise 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.Trabzonspor'da geçen haftaki 5-1'lik Fatih Karagümrük galibiyetinde Trezeguet ile Nicolas Pepe'nin uyumlu performansı ve ön taraftaki bitiriciliği fark yaratmıştı. Her iki oyuncu da birbirlerine asist yaparken, Trezeguet 70. dakikada, Pepe ise 75'te ağları havalandırmıştı. Abdullah Avcı, bu ikiliyi Fenerbahçe derbisinde de yakın oynatacak. Özellikle Afrika Kupası'dan döndükten sonra çıktığı 8 maçta 5 gol atan Trezeguet çok formda. Avcı'nın sık sık rakip ceza sahasına girmesini istediği Trezeguet, Trabzonspor'un gizli forveti olacak. Son iki lig maçında ağları havalandıran Pepe ise ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ve 3-2 kazanılan derbide de gol sevinci yaşamıştı.Trabzonspor'da sezon başında derbi galibiyetleri için adam başı 120 bin TL prim belirlenirken, bu rakamın Fenerbahçe maçı öncesi değişmediği öğrenildi. Karşılaşma sonrasında alınacak muhtemel galibiyete göre başkan Ertuğrul Doğan rakamı değiştirebilir. Ertuğrul Doğan prim konusuyla ilgili gelen soruya "Özel bir rakam belirlemedik. Sezon başından beri nasılsa öyle. Ancak bazen soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor. Orada insiyatif hocada" cevabını vermişti.Fenerbahçe'de son haftalarda çok da etkili olamayan ve Trabzonspor maçında da kulübeye çekilmesi planlanan Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının ardından yeniden ilk 11'e dönüyor. İsmail Kartal, oyuncusuyla özel olarak konuşurken Edin Dzeko'nun boşalttığı alanlarda oyuncusunu görmek istediğini söyledi. Öz güven vurgusu yapan deneyimli çalıştırıcı oyuncusundan daha fazla kaleyi denemesini ve şutlar da çekmesini istiyor. Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta süre bulan Polonyalı futbolcu, 12 gol attı ve 14 asist yaptı.Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapattı.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de mağlup ettiği Fenerbahçe'yi bu kez sahasında yenmek istiyor. Avcı'nın, hafta boyunca takımla yaptığı toplantılarda "Baskıyı biz değil, rakibimiz hissedecek. Stres yaşayanlar onlar. Sakin kalacağız, akıllı oynayacağız ve 90 dakika boyunca disiplinden taviz vermeden yine kazanacağız" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Öte yandan Trabzon'da iftar organizasyonunda maçla ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam "Saniye saniye rakibimizin ne yapacağına çok iyi çalıştık. Bunun iyi uygulamalarını sahada çok net göreceksiniz. İlk dakikadan itibaren taraftarımızın desteğiyle avantajı ele geçireceğiz. En büyük kozumuz dolu tribünler olacak" dedi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yıkan ve ligdeki 26 yıllık deplasman hasretini bitiren Avcı, Fenerbahçe karşısında yine kazanmak istiyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacakları zorlu maç öncesi öğrencileriyle son toplantısını yaparken kafasındaki ilk 11 de belirlediği öğrenildi. Saint Gilloise ile perşembe günü oynanan mücadelede sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığının tecrübeli çalıştırıcının planlarını az da olsa bozduğu öğrenildi. Son dönemin en etkili ismi olan milli futbolcuyu ilk 11'de oynatmayı planlayan Kartal, bu gelişmenin ardından 10 numara pozisyonunda Sebastian Szymanski'ye görev verecek. İsmail Kartal'ın zorlu maçta güvencesi ise kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci'nin yanında 18 golle gol krallığında zirvede yer alan Edin Dzeko ve ilerlemiş yaşına rağmen Szymanski ile beraber Süper Lig'de en çok maçta forma giyen (29) isim olan Dusan Tadic olacak. Bu üç ismin skor gücü olarak öne çıkacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcı defansta ise Alexander Djiku - Jayden Oosterwolde ikilisinden vazgeçmeyeceği öğrenildi. Öte yandan öğrencileriyle son maç toplantısını cumartesi günü gerçekleştiren İsmail Kartal son uyarılarını da yaptı. Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun, "Çok yoğun bir tempodan geçiyoruz. Ama hem Süper Lig'de zirve yarışımız sürüyor, hem de Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz. Perşembe günü plana sadık kaldık ve çeyrek finale yükseldik. Bunun moraliyle Trabzonspor gibi zor bir deplasmanda maça çıkacağız. Kendi futbolumuzu ortaya koyduğumuz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Bu yüzden tempolu ve baskılı oyuna devam edip sahadan üç puanla ayrılalım" dediği öğrenildi.Erman Toroğlu, A Spor'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik maçı yönetecek Halil Umut Meler ile ilgili değerlendirmede bulundu. Toroğlu, Halil Umut Meler'in bu maçı çok istediğini düşünmediğini söyledi. Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: "Bu maçı Halil Umut Meler'in çok istediğini zannetmiyorum ben. Özellikle olaylardan sonra falan. Öyle bir maç ki... Belki de lig bitecek, belki de lig düğümlenecek falan. Bu çocuk zaten kötü günler geçirdi. Avrupa'da son idare ettiği maç çok iyi geçmiş ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final falan vermeyi düşünüyorlarmış. Burada bir yara alırsa, orada da ters pozisyon olabilir. Onun için Halil Umut Meler'in bu maçı çok beklediğini ve istediğini zannetmiyorum."Uğur Meleke, Hürriyet'te Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi değerlendirdi: Bugün oynanacak Trabzon-Fenerbahçe karşılaşması öncesi iki takımın en güçlü yönleri... Trabzon için Beşiktaş maçı bir milattı, o gün tabelada kaybettiler ama geleceği kazandılar. Artık en uçta Pepe ile 4-6-0 gibi oynayan, topu talep eden bir Trabzon var. Fenerbahçe de Djiku-Fred omurgasıyla bambaşka bir takım. Bu ikili sahadaysa geri kazanmada ustalaşıyor, atak devamlılığı sağlıyorlar. Bence iki takımın da topu isteyeceği, deyim yerindeyse bir topun yetmeyeceği bir derbi bu. Trabzonspor, İnönü'deki Beşiktaş maçında tabelada kaybetti ama geleceği kazandı. O gün 90 dakikanın 70-75'inde dominant taraf bordo mavililerdi, rakip ceza alanında topla oynamada kurdukları 27-10 üstünlüğü tabelaya yansıtamadılar sadece. Dolmabahçe'de sol bek Eren'i uzun süre sonra önde gördük, hatta iki pozisyona girdi milli oyuncu. Trabzonspor'da Beşiktaş maçıyla başlayan gelişim, Meunier'nin transferiyle ikinci kademeye ulaştı. Belçikalı futbolcu, adeta sağ bekten oyun kurucu gibi davranıyor geldiğinden beri. Zaten son 5 müsabakada dördüncü gol katkısı verdi deneyimli sağ bek. Meunier'nin gelişi ve onun sağdan yarattığı pozisyonlar, sol açık Trezeguet'yi de canlandırdı. Mısırlı sol açık ikinci santrfor gibi gol katkısı vermeye başladı son 1 ayda. Ve Trabzon'da gelişim sürecinin son aşaması, geçtiğimiz hafta Karagümrük önünde Pepe'nin en uçta oynaması oldu. Pepe belki klasik bir santrfor değil. Ama çok çalıştı, gezdi-dolaştı, arkadaşlarına koridorlar yarattı ve 4-6-0 gibi oynattı takımını. Bu yeni Trabzon, ilk devrede Kadıköy'de kazanan Trabzon'dan farklı. Orada oyuna yüzde 30 hükmetmekle yetinen, uzun metrajlı toplar ve Onuachu kısayoluyla oynayan bir takım vardı. Bu Trabzon, iç sahada muhtemelen çok daha fazla talep edecek topu. Fenerbahçe için de sezonun tanımlayıcı detayı, Djiku-Becao-Fred üçlüsü oldu. Bugün Becao'nun oynayamayacağı yazılıyor. Ama Djiku ve Fred'in başladığı müsabakalarda Fenerbahçe, mevsim normallerine daha yakın bir performans ortaya koydu. Tamamlayamadığı hücum dönüşlerinde topu çok daha hızlı geri kazandı, atak sürekliliği sağladı. Fenerbahçe'de Djiku-Fred, Galatasaray'da da Davinson-Torreira, takımlarının görünmez anahtarları. Bir takımda her zaman golleri atanlar, asistleri yapanlar hücumun önemli aktörleri gibi görünür ama ben bu iki ekip için de esas adamların stoper+ön libero olduğunu düşünüyorum. Djiku-Fred yoksa Fenerbahçe atak tamamlayamadığında topu hızlı geri kazanamıyor ve takım çok fazla koşmak zorunda kalıyor. Oysa sahada Djiku-Fred (hatta bir de Becao) varsa Fenerbahçe'nin kaybettiği topları geri kazanma hızı artıyor. Atak devamlılığı sağlanıyor. Büyük takım futbolu çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bugün Trabzon için kilit oyuncunun takımı 4-6-0 oynatmayı beceren Pepe, Fenerbahçe içinse esas adamın atak devamlılığı canavarı Fred olduğunu düşünüyorum. Topu iki tarafın da iştahla talep edeceği, orta sahayı kazananın maçın da sırrını ele geçireceği bir müsabaka olacak bence bu.Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine artık son vermek isteyen Fenerbahçe, bu akşam Trabzonspor deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray'ın da Kasımpaşa ile karşılaşacağı günde Sarı-Lacivertliler, puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte bu doğrultuda da Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal tüm hazırlıklarını 3 puan üzerine yaptı. Trabzon'da topa daha çok sahip olacak taraf olmayı planlayan Kartal, orta alanda İsmail Yüksek'i savunmaya daha yakın oynatırken, Fred'i hücuma yakın kullanacak. İleride Dzeko, arkasında Szymanski, solda Tadic, sağda İrfan Can'a şans vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, BordoMavililer'e karşı şanssızlığına da son vermek isteyecek. Deneyimli çalıştırıcı, Fener'in başında rakibine karşı çıktığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Toplamda da Kartal, yine hoca olarak (Fenerbahçe, Gaziantep, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor) Karadeniz temsilcisine rakip olduğu 9 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ve sadece 1 galibiyet alabildi. Kartal'ın o tek galibiyeti de, 27 Ağustos 2016'da Antep'in başında iç sahada 1-0'lık skorlaydı. Bu arada oyuncularıyla da bir görüşme yapan tecrübeli teknik adamın, "Kolay maç olmayacak. Oyunun her anında dikkatli olmalıyız. Camiamız bizden şampiyonluk bekliyor. Sakin kalıp, iyi bir oyunla kazanan taraf olalım. Sizlere güvenim tam" dediği öğrenildi. Süper Lig'de Fenerbahçe, bu sezon tek yenilgisini sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor karşılaşmasında almıştı. 4 Kasım 2023'te Kadıköy'deki karşılaşmadan Bordo-Mavililer, Kanarya'yı 3-2 mağlup etmiş ve rakibine bu sezon tüm kulvarlardaki ilk yenilgisini yaşatmıştı. Fenerbahçe ayrıca, Trabzonspor'a konuk olduğu son iki lig maçını da kaybetti.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk mücadelesi veren rakibi karşısında kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Ligde 49 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üçüncülükteki yerini de sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Batista Mendy, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Edin Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Nicolas Pepe.Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko.Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 5 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan savunma oyuncuları Rodrigo Becao ile Leonardo Bonucci kadroya dahil edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler yer aldı:Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.