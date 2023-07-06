Portland Trail Blazers'ın sınırlı serbest oyuncusu Matisse Thybulle, Dallas Mavericks'ten gelen üç yıllığı yaklaşık 33 milyon dolar değerinde olan kontrat teklifine imza attı.



Trail Blazers'ın bu teklifi karşılamak için 48 saati olacak.



Portland tarafından Şubat ayında Philadelphia 76ers'tan alınan Thybulle ligin en iyi perimetre savunmacılarından biri olarak kabul edilse de, kariyeri boyunca istikrarsız bir şutör olmuştu.



