THY Euroleague son puan durumu, Euroleague maç fikstürü Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sahasında Olympiakos'a 61-58 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça kötü başladıklarını vurgulayarak," Rakip takımın kolay sayı bulmasına izin verdik. Ancak 2,3 ve 4. çeyrekte iyi hücum ettik ve oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarıda çok iyi savunma yaptık ancak hızlı hücumlarda basit topları sayıya çeviremedik. 3 sayılık atışlarda yüzdemiz iyi değildi. Bugün iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik." dedi.Ataman, takıma takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, "Bir antrenmanla Rusya'ya gittik ve dönüşte tek antrenmanla bu maça çıktık. Takımda ciddi aksaklıklar var bunları yönetimle paylaşacağız." diye konuştu.Olympiakos'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.Galibiyeti değerlendiren Sfairopoulos, şunları söyledi:"İki takım da bugün çok iyi oynamadı. İki takım için de zor maçtı. Özellikle bir önceki CSKA Moskova maçında çok efor sarf ettik. Bu yüzden maçın başında ve 3. periyotta çok fazla top kaybı yaptık. En önemli şey burada yaptığımız savunmaydı. Çünkü Anadolu Efes'e 58 sayı atma şansı verdik bu da attıkları sayı ortalamasının 21 altındaydı. Periyotların genelinde yaptığımız savunma ile oyunun kontrolüne ele geçirdik. Fakat Anadolu Efes, maçın son anlarında oyunun kontrolünü ele aldı ve öne geçti. Sonrasında istediğimiz sayıları bulduk ve kazandık."Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'a 82-73 yenildi.Fenerbahçe Doğuş bu sezon 5. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi FOX 8. galibiyetini aldı.Karşılaşmaya tutuk başlayıp 7. dakikada 15-2 geriye düşen Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikada toparlayıp farkı 9 sayıya indirdi ve ilk çeyreği Maccabi FOX 24-15 önde tamamladı.İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in önderliğinde 3 dakikada farkı bir sayıya (26-25) indirmeyi başardı. Sonraki dakikalarda hücumda sayılar bulan Maccabi FOX, soyunma odasına 40-36 önde girdi.Üçüncü çeyreğin ilk dakikasında Fenerbahçe Doğuş 40-40'lık eşitliği yakalasa da final periyoduna 60-54 geride girdi.Maçın son periyodunda savunmada yeterli sertliği gösteremeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 82-73 mağlup ayrıldı.Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Maccabi FOX'tan Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.Öte yandan, uzun bir aradan sonra THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Kızılyıldız maçıyla sahalara dönen Nikola Kalinic, mücadelenin ilk yarısında ayağından sakatlanarak, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Kaşı açılan Luigi Datome ise yapılan tedavinin ardından maça devam etti.Salon: Menora MivtachimHakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)Maccabi FOX: Roll 4, Kane 6, Bolden 7, Parakhouski 9, Jackson 20, Thomas 4, Tyus 8, Cole 19, Zoosman 3, Mashour 2, CohenFenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Nunnaly 5, Guduric, Vesely 18, Thompson, Ali Muhammed 12, Melli 11, Sloukas 4, Datome 9, Kalinic 2, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler 31. Periyot: 24-15Devre: 40-363. Periyot: 60-54