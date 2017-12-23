THY Euroleague son puan durumu, Euroleague maç fikstürü Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes

THY Euroleague 14. hafta puan durumunda son durum burada... THY Euroleague'de 14. hafta maçları tamamlandı ve sıralama nasıl oldu? İşte 14. haftada THY Euroleague'de puan durumu ve 15. hafta fikstürü....

23 Aralık 2017 05:41
THY Euroleague son puan durumu, Euroleague maç fikstürü Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes
THY Euroleague 14. hafta puan durumu burada! THY Euroleague'in 14. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes maçlarını oynadı. THY Euroleague puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Bu hafta oynanan maçlar sonrası puan durumu nasıl değişti? İşte son durumu ve detaylar...

EUROLEAGUE'DE 14. HAFTA PUAN DURUMU



EUROLEAGUE 15 HAFTA FİKSTÜRÜ


ERGİN ATAMAN: "AKSAKLIKLAR VAR"
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında sahasında Olympiakos'a 61-58 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini söyledi. 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça kötü başladıklarını vurgulayarak," Rakip takımın kolay sayı bulmasına izin verdik. Ancak 2,3 ve 4. çeyrekte iyi hücum ettik ve oyunun kontrolünü ele aldık. İkinci yarıda çok iyi savunma yaptık ancak hızlı hücumlarda basit topları sayıya çeviremedik. 3 sayılık atışlarda yüzdemiz iyi değildi. Bugün iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik." dedi.

Ataman, takıma takviye yapılıp yapılmayacağı yönündeki sorusu üzerine, "Bir antrenmanla Rusya'ya gittik ve dönüşte tek antrenmanla bu maça çıktık. Takımda ciddi aksaklıklar var bunları yönetimle paylaşacağız." diye konuştu.

- Olympiakos cephesi

Olympiakos'un başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise iyi savunma yaparak maçı kazandıklarını dile getirdi.Galibiyeti değerlendiren Sfairopoulos, şunları söyledi:

"İki takım da bugün çok iyi oynamadı. İki takım için de  zor maçtı. Özellikle bir önceki CSKA Moskova maçında çok efor sarf ettik. Bu yüzden maçın başında ve 3. periyotta çok fazla top kaybı yaptık. En önemli şey burada yaptığımız savunmaydı. Çünkü Anadolu Efes'e 58 sayı atma şansı verdik bu da attıkları sayı ortalamasının 21 altındaydı. Periyotların genelinde yaptığımız savunma ile oyunun kontrolüne ele geçirdik. Fakat Anadolu Efes, maçın son anlarında oyunun kontrolünü ele aldı ve öne geçti. Sonrasında istediğimiz sayıları bulduk ve kazandık." 

Fenerbahçe, İsrail'de geri dönemedi!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi FOX'a 82-73 yenildi.

Fenerbahçe Doğuş bu sezon 5. mağlubiyetini yaşarken, Maccabi FOX 8. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya tutuk başlayıp 7. dakikada 15-2 geriye düşen Fenerbahçe Doğuş, son 3 dakikada toparlayıp farkı 9 sayıya indirdi ve ilk çeyreği Maccabi FOX 24-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Doğuş, Ali Muhammed'in önderliğinde 3 dakikada farkı bir sayıya (26-25) indirmeyi başardı. Sonraki dakikalarda hücumda sayılar bulan Maccabi FOX, soyunma odasına 40-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikasında Fenerbahçe Doğuş 40-40'lık eşitliği yakalasa da final periyoduna 60-54 geride girdi.

Maçın son periyodunda savunmada yeterli sertliği gösteremeyen Fenerbahçe Doğuş, müsabakadan 82-73 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Maccabi FOX'tan Jackson olurken, Fenerbahçe Doğuş adına Vesely 18 sayı üretti.

Öte yandan, uzun bir aradan sonra THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasındaki Kızılyıldız maçıyla sahalara dönen Nikola Kalinic, mücadelenin ilk yarısında ayağından sakatlanarak, sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti. Kaşı açılan Luigi Datome ise yapılan tedavinin ardından maça devam etti.

Salon: Menora Mivtachim

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

Maccabi FOX: Roll 4, Kane 6, Bolden 7, Parakhouski 9, Jackson 20, Thomas 4, Tyus 8, Cole 19, Zoosman 3, Mashour 2, Cohen

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 9, Nunnaly 5, Guduric, Vesely 18, Thompson, Ali Muhammed 12, Melli 11, Sloukas 4, Datome 9, Kalinic 2, Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler 3

1. Periyot: 24-15

Devre: 40-36

3. Periyot: 60-54

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