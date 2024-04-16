Haber Tarihi: 16 Nisan 2024 12:51 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2024 12:51

Threads neden kapatılıyor? Threads kapandı mı?

Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı ise bundan etkilenmeyecek. Peki, Threads neden kapatılıyor? Threads kapandı mı?

Threads neden kapatılıyor? Threads kapandı mı?
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Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacağını duyurdu. Threads kullanıcıları, uygulamaya girdikten sonra bir uyarı ile karşılaştı. Ardından gündeme çeşitli sorular geldi. Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için geçici olarak kapatılacak. Peki Threads kapanıyor mu, neden kapanıyor? Threads ne zaman son, tekrardan açılacak mı, ne zaman açılacak?

Threads neden kapatılıyor?

 Meta çatısı altında faaliyet gösteren Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun aldığı karar nedeniyle 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de geçici olarak faaliyet dışı olacaklarını duyurdu.

Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın almasının ardından faaliyete geçen Threads kullanıcılar için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek adına gerekli adımları attıklarını belirtti.

Türkiye'de Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri ile diğer ülkelerde Threads kullanımı ise bundan etkilenmeyecek.

Rekabet Kurumu, Threads kararının gerekçesini şöyle açıklamıştı:

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

Türkiye'de Threads'i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.
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