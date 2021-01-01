Thomas, Boston Celtics söylentilerine değindi!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Boston Celtics'e geri dönme ihtimali ile ilgili söylentiler üzerine konuştu.



ESPN'nin Jalen & Jacoby isimli programına konuk olan Thomas, Celtics'e yardım edebileceğini ve ekibin genç yıldızları Jaylen Brown ve Jayson Tatum için akıl hocalığı yapabileceğini kaydetti:



"Bu konuyla ilgili az çok konuşuluyor. Bence herkes, mantıklı bir durum olduğu için bunun gerçekleşmesini istiyor. Bu fırsat ortaya çıktığı takdirde takıma, özellikle de genç adamları Jaylen Brown ve Jayson Tatum'a yardımcı olabileceğimi biliyorum."



Thomas, 2017 yılına kadar Celtics'in bir üyesiydi ve o zamandan beri bir NBA takımında istikrarlı bir rol bulmakta zorlanmıştı.



Yakın zamanda, 32 yaşındaki oyuncunun adı Los Angeles Lakers ile de geçmişti.



