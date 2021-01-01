Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Thomas, Boston Celtics söylentilerine değindi!

Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Boston Celtics'e geri dönme ihtimali ile ilgili söylentiler üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Isaiah Thomas, Boston Celtics'e geri dönme ihtimali ile ilgili söylentiler üzerine konuştu.

ESPN'nin Jalen & Jacoby isimli programına konuk olan Thomas, Celtics'e yardım edebileceğini ve ekibin genç yıldızları Jaylen Brown ve Jayson Tatum için akıl hocalığı yapabileceğini kaydetti:

"Bu konuyla ilgili az çok konuşuluyor. Bence herkes, mantıklı bir durum olduğu için bunun gerçekleşmesini istiyor. Bu fırsat ortaya çıktığı takdirde takıma, özellikle de genç adamları Jaylen Brown ve Jayson Tatum'a yardımcı olabileceğimi biliyorum."

Thomas, 2017 yılına kadar Celtics'in bir üyesiydi ve o zamandan beri bir NBA takımında istikrarlı bir rol bulmakta zorlanmıştı.

Yakın zamanda, 32 yaşındaki oyuncunun adı Los Angeles Lakers ile de geçmişti.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal