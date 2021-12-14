Thierry Henry: 'PSG, her şeyi Mbappe üzerine kurmalıydı'

Arsenal'in dünyaca ünlü efsanesi Thierry Henry, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.



Mbappe'nin PSG ile sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı hakkında konuşan Henry, "Mbappe'nin sözleşme problemini iki yıl önce çözmeleri gerekiyorlardı. İki yıl önce toplantıda oturup, "Bu senin takımın olacak, her şeyi senin etrafında inşa edeceğiz." demeleri gerekiyordu. Ancak şimdi Mbappe'nin kaderi kendi elinde ve istediği takımla sözleşme imzalama hakkına sahip." ifadelerini kullandı.



Bu sezon PSG formasıyla 23 resmi maça çıkan Mbappe, 13 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.





İLGİLİ VİDEO