Thierry Henry: "PSG, her şeyi Mbappe üzerine kurmalıydı"

Dünyaca ünlü efsane futbolcu Thierry Henry, Kylian Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Thierry Henry: 'PSG, her şeyi Mbappe üzerine kurmalıydı'
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14 Aralık 2021 16:18
Arsenal'in dünyaca ünlü efsanesi Thierry Henry, PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.

Mbappe'nin PSG ile sözleşme imzalayıp, imzalamayacağı hakkında konuşan Henry, "Mbappe'nin sözleşme problemini iki yıl önce çözmeleri gerekiyorlardı. İki yıl önce toplantıda oturup, "Bu senin takımın olacak, her şeyi senin etrafında inşa edeceğiz." demeleri gerekiyordu. Ancak şimdi Mbappe'nin kaderi kendi elinde ve istediği takımla sözleşme imzalama hakkına sahip." ifadelerini kullandı.

Bu sezon PSG formasıyla 23 resmi maça çıkan Mbappe, 13 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.


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