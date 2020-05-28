Süper Lig'in tek şehirde veya tek bölgede oynanması talepleri kabul edilmedi.
Daha önce İstanbul, Antalya, Karadeniz gibi bölgelerde oynanabileceği yönünde ortaya fikirler atılmasına rağmen TFF yönetim kurulu, tüm takımların maçları kendi stadyumlarında oynaması kawrarını verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Daha önce İstanbul, Antalya, Karadeniz gibi bölgelerde oynanabileceği yönünde ortaya fikirler atılmasına rağmen TFF yönetim kurulu, tüm takımların maçları kendi stadyumlarında oynaması kawrarını verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır." ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın