Süper Lig'in tek şehirde veya tek bölgede oynanması talepleri kabul edilmedi.Daha önce İstanbul, Antalya, Karadeniz gibi bölgelerde oynanabileceği yönünde ortaya fikirler atılmasına rağmen TFF yönetim kurulu, tüm takımların maçları kendi stadyumlarında oynaması kawrarını verdi.TFF'den yapılan açıklamada, "" ifadeleri yer aldı.