TFF'den "Tek şehir" vetosu!

Süper Lig'de kalan haftaların tek şehir veya tek bölgede oynanması talebi TFF tarafından kabul görmedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
TFF'den 'Tek şehir' vetosu!
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28 Mayıs 2020 16:57
Süper Lig'in tek şehirde veya tek bölgede oynanması talepleri kabul edilmedi.

Daha önce İstanbul, Antalya, Karadeniz gibi bölgelerde oynanabileceği yönünde ortaya fikirler atılmasına rağmen TFF yönetim kurulu, tüm takımların maçları kendi stadyumlarında oynaması kawrarını verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüplerimizin kalan 8 haftadaki deplasman seyahatlerinde ekonomik kolaylık sağlanması konusunda ana sponsorumuz Türk Hava Yolları ile görüşme yapılmış ve olumlu geri dönüş alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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