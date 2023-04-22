TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF Tahkim Kurulu, Hosseini'nin 2 maçlık cezasını onadı
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22 Nisan 2023 21:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Yukatel Kayserisporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini'ye verdiği 2 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK tarafından 2 maçtan men edilen Hosseini'nin cezasının oy çokluğu ile onandığı belirtildi.

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