TFF'den yabancı kuralı talebine 'ret' iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği'nin "14 yabancı kuralı devam etsin" talebine olumsuz yanıt verecek. İŞte Sabah Gazetesi'nde yer alan haberin detayı...



Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+6 yabancı oyuncu kararını açıklamasından sonra kulüpler buna itiraz etmiş, önceki gün de TFF ile Kulüpler Birliği arasında bir toplantı gerçekleşmişti. Süper Lig ekipleri, pandemi nedeniyle bu kararın 1 yıl daha ertelenmesi ve sınırsız yabancı oyunculu sistemin devam etmesi talebinde bulunmuştu.



TFF Başkanı Nihat Özdemir de görüşmenin ardından "Bu meseleyi yönetim kurulumuzda görüşeceğiz ve 10 Haziran'dan önce bildireceğiz" demişti. İddialara göre TFF Yönetim Kurulu'ndan bu isteğe ret kararı çıktı. 2021-22 sezonunda sahada en fazla 8, kulübede ise 6 yabancı bulunabilecek.







