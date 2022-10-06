Spor Toto Süper Lig'in 9. haftası Gaziantep FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Kalyon Stadı'ndaki zorlu maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de izleyecek.



BÜYÜKEKŞİ GAZİANTEP FK MAÇINI İZLEYECEK



Karşılaşma saat 20:00'de başlarken mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Daha önce Gaziantep FK'nın başkanlığını yapan ve şu anda TFF Başkanı olan Mehmet Büyükekşi karşılaşmayı izleyenler arasında yer alacak. Gaziantep FK, yakın zamanda stadın zemininde düzenlemeler yapmıştı. Hatırlanacağı üzere Gaziantep FK son iç saha maçını da Hatay'da Ümraniyespor ile oynadı. Böyle Antep ekibi kendi evine dönmüş olacak.



MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?



Şu anki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1961 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep FK'nın kulüp başkanlığını yapan Mehmet Büyükekşi, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Büyükekşi daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ve İngiltere'de İşletme ve İngilizce dil eğitimlerini tamamladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı ve Gaziantep FK Başkanlığı görevlerini yapan Büyükekşi, TFF'nin başkanlık görevini yürütüyor.



Haber: Ali BUDAK





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