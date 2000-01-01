"Tatum, uygun olduğunda maksimum kontratı alacak" iddiası

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum'un, uygun olduğunda maksimum sözleşme anlaşması imzalamaya eğilimli olduğu bildirildi.



Celtics 2019-20 sezonu sona erdiğinde Tatum'ın vermesi gereken bazı kararları olacak. Yıldız oyuncunun, almaya hak kazanır kazanmaz, kendisini bekleyen bir maksimum kontrat uzatması olacak.



Bu sezon bir All-Star olan Tatum, dört veya beş yıllık bir imza atabilir. Ayrıca, bu kontratı redderek, maaş sınırının bu 2020 yazında beklenen büyük düşüşten yükselmesini umarak, sınırlı serbest oyuncu piyasasında şansını denemeyi seçebilir.



Sports Illustrated'dan Chris Mannix'e göre Tatum, uygun olduğunda maksimum anlaşma imzalamaya yöneliyor.



Tatum'ın planı, dört veya beş yıllık bir anlaşmayla kendisini kariyerinin ilk dokuz senesi boyunca Boston'da tutacak bir anlaşma imzalamak ise, 2021 serbest oyuncu piyasasını test etmek muhtemelen en kötü seçenek olabilir. Maaş sınırının bir yıl içinde önemli ölçüde artmasını beklemek, boş arenalarda oynanması ve NBA'in Çin'le arasının bozulmasından ötürü beklenen kayıplar ile göz önüne alındığında, gerçekçi gözükmüyor.



