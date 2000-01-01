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Tatum, Kobe gibi oynayıp "Oyunu daha da zorlaştırıyormuş"

Boston Celtics'in genç forveti Jayson Tatum, 2019-20 sezonunda daha fazla üçlük, turnike ve serbest atış atmaya kararlı olduğunu söyledi.

Boston Celtics'in genç forveti Jayson Tatum, 2019-20 sezonunda daha fazla üçlük, turnike ve serbest atış atmaya kararlı olduğunu söyledi.

Tatum, NBA'de hayal kırıklığı olan ikinci senesinde, oyunu olması gerekenden "daha zorlaştırdığını" fark ettiğini belirtti:

"Oyunu olması gerekenden daha da zorlaştırıyordum. Geçen yıl oyunum her yönüyle garipti. Bunu anlıyorum. Bunu kabul ediyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Çembere daha çok gitmeye odaklanıp, daha çok üçlük, turnike ve serbest atış atacağım."

Tatum, geçtiğimiz sezon, 2018'in yaz döneminde Kobe Bryant ile çalışmıştı. Ve sezonda Kobe gibi zorlu orta mesafe şutlarına ve fadeaway'lere odaklanmıştı. NBA'in, Kobe'nin en iyi döneminde oynadığı oyundan uzaklaşıp daha üçlük ve çembere gitme ağırlıklı olması, Tatum'ın bunları yapmamasından ötürü kendisini yaralamıştı.


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