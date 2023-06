Survivor yarı finalistler 2023: Survivor yarı finale kim kaldı? - 11 Haziran 2023 Survivor'da kim elendi?

Survivor'da final heyecanı! Son 4'e kalan yarışmacılar, final öncesi son oyunlarına çıkıyor. Adaya veda eden son isim Osman Can olmuştu. Özgür, Yusuf, Nefise ve Ertuğ, final kolğu için parkurda fırtına gibi esti. 11 Haziran Pazar günü yarı final oyunları ile yarı finalistler netleşiyor. Peki, Survivor'da yarı finalistler kim oldu?Survivor'da yarışmacılar yarı final için bugün parkura çıktı. Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde finalist olmak ve hayallerinde yola devam etmek isteyen yarışmacılar iki aşamalı oyunda tüm gücünü sergiledi.İki aşamalı oyunun ilk turunda 8 puana ulaşan yarışmacılar üst tura yükseldi. Özgür, Yusuf, Nefise yarı finalinin ikinci oyununa çıkmaya hak kazandı. Ertuğ ise oyunda istediği performansı ortaya koyamayarak yarı final öncesinde eleme riski yaşayacak ilk isim oldu.Survivor'da henüz yarı finale kalan isimler belli olmadı. İlerleyen dakikalarda Survivor'da yarı finale kalacak isimler belli olacak. Yarı final mücadelesinde yarışmanın ikinci turu Özgür, Yusuf ve Nefise arasında sürüyor.Yarışmalar sonunda Survivor'da yarı finale adını ilk yazdıran isim Yusuf Yıldız oldu. İkinci finalist ise Nefise oldu.11 Haziran 2023 günü elenen isim henüz belli olmadı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Osman Can elenerek Survivor şampiyonluk hayallerine veda etmişti. Osman Can Survivor 2023'ün 5. sırasında kendine yer buldu.Survivor yarı finali 12 Hairan Pazartesi akşamı yapılacak. Yarı final sonucunda finale kalan isimler ise 13 Haziran Salı günü canlı yayında şampiyon olmak için SMS oylamasına çıkacak. Survivor finali Kuruçeşme Arena'da düzenlenecek.Sezon boyunca evlerinden Survivor'ı takip eden izleyiciler, bilet alarak final mücadelesini canlı olarak yerinde izleyebilirler. Survivor final bileti 2023 fiyatları 160 ila 400 TL arasında değişiyor. Survivor final bileti 2023 biletix'ten online olarak alınabiliyor.Survivor'da son dörde Özgür, Nefise, Ertuğ ve Yusuf kaldı. Yarışmacıların hayatına ilişkin bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.Survivor 2023'ün öne çıkan isimlerinden Ertuğ Onur Yaşlıoğlu 20 Kasım 1987'de İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Survivor Ertuğ ilk öğrenimi İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Saint Michel'de liseden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi ve Fransa Université Bretagne'yi bitirdi. Ekonomi bölümünden mezun olan Yaşlıoğlu, Galatasaray Üniversitesi'nde ise ekonomi üzerine yüksek lisans yaptı.Yusuf Yıldız, 31 yaşında, ve asıl mesleği Beden Eğitimi Öğretmeni. 8 yıl öğretmenliğin ardından, Çatalca Belediyesi Belediyespor bölümünde yüzme antrenörü olarak çalışıyor. Çataşca'da doğmuştur. Yusuf Yıldız, Survivor'a gelmeden önce sözlenmiş, yayında sözlüsü Rümeyda'ya sevgilerini yollayan Survivor Yusuf, daha önce yarı finali çeyrek finale kadar ilerlemiş. Şimdi ise Survivor ana kadroda kırmızı takımda mücadele ediyor.Nefise Karatay 25 Şubat 2000'de dünyaya geldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa'dır. İki çocuklu bir ailenin ferdidir. Karatay, ailesinin de yönlendirmesi ile çocuk yaşlardan itibaren sporla ilgilenmeye başladı. Eğitim hayatına devam ederken diğer yandan da spor dallarıyla haşır neşir oldu. Kardeşi de kendisi gibi sporcudur.Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triathlon branşında yarıştı.