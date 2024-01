Survivor canlı izle: TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle 2024

Önceki gün sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ilk eleme adayı Doğukan olmuştu. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden mavi takımında eleme konseyi yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.

Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan yarışmacı Yaman oldu. Böylece Survivor'da eleme adayları Doğukan ve Yaman olarak belirlendi.

Öte yandan Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Kırmızı takımda performans birincisi Merve Aydın olarak belirlendi.

Survivor 2024 All Star'ın, ikinci günde kırmızı ve mavi takım eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Merve'nin Seda'ya karşı aldığı sayı ile kırmızı takım 7-8 kazandı.

Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise kırmızı ve mavi takım erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda Furkan ve Turabi'nin yarışı nefes kesti. Turabi'nin Furkan'a karşı aldığı sayı ile erkekler mücadelesinde kazanan kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım 2-0'lık skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.

Survivor All Star 2024 kadrosu resimli açıklandı. Survivor 2024 yarışmacıları 16'ncı ismi Acun Ilıcalı, "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." sözleriyle duyurdu. Peki, Survivor All Star yarışmacıları 2024 kimler, hangi isimler? İşte, Survivor 2024 All Star kadrosu tamamı...Nefise KarataySeda OcakBegüm YücetanSahra IşıkSeda AktuğluDamla CanHakan HatipoğluYiğit PoyrazYasin ObuzÖzgür TetikYunus EmreOgeday GirişkenPınar SakaMerve AydınNagihan KaradereGizem MemiçAleyna KalaycıoğluBerna CanbeldekDoğukan MançoFurkan KızılayErsin KorkutSercan YıldırımTurabiBozok GörenNihat Altınkaya1981 yılında Belçika'da doğan Doğukan Manço, müzikle tanınan Barış Manço'nun oğludur. ABD'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüp müzik ve medya sektöründe faaliyet göstermiştir.Milli atlet Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında başarılarıyla bilinir. 2000 doğumlu olan Karatay, Survivor 2023'te ünlüler takımında yer almış ve şampiyon olmuştur.1990 yılında İstanbul'da doğan Merve Aydın, atletizmde Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir sporcu ve eski bir Survivor şampiyonudur.Bodrum doğumlu olan Yiğit Poyraz, basketbol geçmişi olan bir genç girişimci ve Survivor yarışmalarının vazgeçilmez isimlerinden biridir.1987 doğumlu olan Turabi Çamkıran, hem Survivor hem de dünya genelinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı şampiyonluklarla tanınan bir isimdir. Ayrıca, profesyonel bir drift pilotudur.İstanbul doğumlu olan Damla Can, spor eğitmeni ve Survivor 2016 yarışmacısıdır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness alanında uzmanlaşmıştır.Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olarak tanınır. Fenerbahçe'de yetişmiş ve birçok başarı elde etmiştir.1990 doğumlu futbolcu Sercan Yıldırım, futbol kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymiş ve A Milli Takım'da da yer almıştır.1979 doğumlu olan Nihat Altınkaya, ilk olarak voleybolcu olarak tanınmış, ardından oyunculuk kariyerine yönelmiştir.1992 doğumlu Ogeday Girişken, Survivor 2017 şampiyonudur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunudur.Survivor 2021 Gönüllüler takımının bir üyesi olan Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika'da uçak mühendisliği eğitimi almış bir voleybolcu ve plaj voleybolcusudur.Bu güçlü kadro, izleyicilere unutulmaz bir Survivor deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. 2024 Survivor All Star'ın kazananı kim olacak, merakla bekleniyor.Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.