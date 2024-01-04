Haber Tarihi: 04 Ocak 2024 16:43 - Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 16:45

Survivor canlı izle: TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle 2024

4 Ocak 2024 TV8 Survivor yeni bölüm canlı izleme ekranı... Sezona hızlı bir giriş yapan Survivor 2024 All Star'ın 3 Ocak tarihli son bölümünde, haftanın dokunulmazlık oyununu kazanmak için kırmızı ve mavi takım parkurda kıran kırana mücadele verdi. Survivor 2024 kadrosunda bu yıl önceki dönem yarışmacıları yer alıyor. Peki, Survivor'da dün ödül ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte TV8 Survivor yeni bölüm canlı izleme detayları....

Survivor canlı izle: TV8 Survivor yeni bölüm canlı izle 2024
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4 Ocak 2024 TV8 Survivor yeni bölüm canlı izleme ekranı...Survivor All Star 2024 kaldığı yerden nefesleri kesmeye devam ediyor. All Star'a damga vuran yarışmacıları izlemek isteyen izleyiciler canlı olarak yayını takip etmek istiyor. İşte, 4 Ocak TV8 Survivor canlı izleme detayları...

SURVİVOR CANLI İZLE! TV8 YAYIN AKIŞI

Survivor 2024'ü TV 8 platformlarından izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak Survivor 2024 programının son bölümünü izleyebilirsiniz.

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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Önceki gün sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ilk eleme adayı Doğukan olmuştu. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden mavi takımında eleme konseyi yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.

Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan yarışmacı Yaman oldu. Böylece Survivor'da eleme adayları Doğukan ve Yaman olarak belirlendi.
 
SURVİVOR PERFORMANS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Öte yandan Acun Ilıcalı ada konseyinde performans birincilerini açıkladı. Kırmızı takımda performans birincisi Merve Aydın olarak belirlendi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'ın, ikinci günde kırmızı ve mavi takım eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Zorlu oyunda ilk olarak kadınlar mücadelesi yaşandı. Kadınlar arasında oynanan oyunu Merve'nin Seda'ya karşı aldığı sayı ile kırmızı takım 7-8 kazandı.

Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise kırmızı ve mavi takım erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda Furkan ve Turabi'nin yarışı nefes kesti. Turabi'nin Furkan'a karşı aldığı sayı ile erkekler mücadelesinde kazanan kırmızı takım oldu. Böylece kırmızı takım 2-0'lık skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR 2024 KADROSU (RESİMLİ)

Survivor All Star 2024 kadrosu resimli açıklandı. Survivor 2024 yarışmacıları 16'ncı ismi Acun Ilıcalı, "Survivor'da inanılmaz performansıyla gençlere taş çıkartan Özgür, All Star'da yarışacak. Özgür SMS'siz Survivor'da performansını nereye kadar götürecek heyecanla bekliyorum." sözleriyle duyurdu. Peki, Survivor All Star yarışmacıları 2024 kimler, hangi isimler? İşte, Survivor 2024 All Star kadrosu tamamı...

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Ogeday Girişken



KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Turabi

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

Doğukan Manço: 1981 yılında Belçika'da doğan Doğukan Manço, müzikle tanınan Barış Manço'nun oğludur. ABD'de eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönüp müzik ve medya sektöründe faaliyet göstermiştir.

Nefise Karatay: Milli atlet Nefise Karatay, uzun atlama ve engelli atlama dallarında başarılarıyla bilinir. 2000 doğumlu olan Karatay, Survivor 2023'te ünlüler takımında yer almış ve şampiyon olmuştur.

Merve Aydın: 1990 yılında İstanbul'da doğan Merve Aydın, atletizmde Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir sporcu ve eski bir Survivor şampiyonudur.

Yiğit Poyraz: Bodrum doğumlu olan Yiğit Poyraz, basketbol geçmişi olan bir genç girişimci ve Survivor yarışmalarının vazgeçilmez isimlerinden biridir.

Turabi Çamkıran: 1987 doğumlu olan Turabi Çamkıran, hem Survivor hem de dünya genelinde düzenlenen yarışmalarda kazandığı şampiyonluklarla tanınan bir isimdir. Ayrıca, profesyonel bir drift pilotudur.

Damla Can: İstanbul doğumlu olan Damla Can, spor eğitmeni ve Survivor 2016 yarışmacısıdır. Jimnastik, step, aerobik ve fitness alanında uzmanlaşmıştır.

Nagihan Karadere: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Nagihan Karadere, Türk kısa mesafe ve engelli koşucusu olarak tanınır. Fenerbahçe'de yetişmiş ve birçok başarı elde etmiştir.

Sercan Yıldırım: 1990 doğumlu futbolcu Sercan Yıldırım, futbol kariyerinde Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi kulüplerde forma giymiş ve A Milli Takım'da da yer almıştır.

Nihat Altınkaya: 1979 doğumlu olan Nihat Altınkaya, ilk olarak voleybolcu olarak tanınmış, ardından oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Ogeday Girişken: 1992 doğumlu Ogeday Girişken, Survivor 2017 şampiyonudur. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunudur.

Aleyna Kalaycıoğlu: Survivor 2021 Gönüllüler takımının bir üyesi olan Aleyna Kalaycıoğlu, Amerika'da uçak mühendisliği eğitimi almış bir voleybolcu ve plaj voleybolcusudur.

Bu güçlü kadro, izleyicilere unutulmaz bir Survivor deneyimi yaşatacak gibi görünüyor. 2024 Survivor All Star'ın kazananı kim olacak, merakla bekleniyor.

SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.
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