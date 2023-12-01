Sürpriz nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre sürpriz mi, süpriz mi?

"Sürpriz" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK
'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Sürpriz" kelimesidir. "Sürpriz" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Sürpriz" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?
"Sürpriz," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "s-ü-r-p-r-i-z" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, beklemediğimiz bir anda yapılan hoş veya şaşırtıcı bir hareketi ifade eder. TDK'YA GÖRE "SÜRPRİZ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI
Sürpriz kelimesinin doğru yazılışı: TDK'ya göre sürpriz kelimesinin doğru yazılışı "sürpriz"dir. Başka yazımlar yanlış kabul edilmektedir. Örnek cümleler:
Doğum günümde bana güzel bir sürpriz yapmışlar.
Bugün ofiste bizi bekleyen hoş bir sürpriz varmış.
Yarışmanın kazananını öğrenince büyük bir sürpriz yaşadık.
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