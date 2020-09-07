Süper Lig'de ilk hafta oranları belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan maçların iddaa oranları açıklandı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de ilk hafta oranları belli oldu
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07 Eylül 2020 14:53
11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk haftanın iddaa oranları da belli oldu.

Hatayspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'in galibiyetine 1.60 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, beraberliğe 3.10, Hatayspor galibiyetine ise 4.00 oran belirledi.

Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Trabzonspor'u favori gösteren iddaa risk yönetimi, bordo-mavili takıma 2.00, beraberliğe 3.05 ve Beşiktaş'a ise 2.65 oran belirledi.

Rizespor - Fenerbahçe
3.35 Rizespor
3.10 Beraberlik
1.75 Fenerbahçe

Galatasaray - Gaziantep
1.40 Galatasaray
3.60 Beraberlik
4.75 Gaziantep

Trabzonspor vs Beşiktaş
2.00 Trabzonspor
3.05 Berabere
2.65 Beşiktaş

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