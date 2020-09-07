Süper Lig'de ilk hafta oranları belli oldu

11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk haftanın iddaa oranları da belli oldu.
Hatayspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'in galibiyetine 1.60 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, beraberliğe 3.10, Hatayspor galibiyetine ise 4.00 oran belirledi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Trabzonspor'u favori gösteren iddaa risk yönetimi, bordo-mavili takıma 2.00, beraberliğe 3.05 ve Beşiktaş'a ise 2.65 oran belirledi.
Rizespor - Fenerbahçe
3.35 Rizespor
3.10 Beraberlik
1.75 Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantep
1.40 Galatasaray
3.60 Beraberlik
4.75 Gaziantep
Trabzonspor vs Beşiktaş
2.00 Trabzonspor
3.05 Berabere
2.65 Beşiktaş
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Hatayspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'in galibiyetine 1.60 oran belirleyen iddaa risk yönetimi, beraberliğe 3.10, Hatayspor galibiyetine ise 4.00 oran belirledi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen Trabzonspor - Beşiktaş maçında ise Trabzonspor'u favori gösteren iddaa risk yönetimi, bordo-mavili takıma 2.00, beraberliğe 3.05 ve Beşiktaş'a ise 2.65 oran belirledi.
Rizespor - Fenerbahçe
3.35 Rizespor
3.10 Beraberlik
1.75 Fenerbahçe
Galatasaray - Gaziantep
1.40 Galatasaray
3.60 Beraberlik
4.75 Gaziantep
Trabzonspor vs Beşiktaş
2.00 Trabzonspor
3.05 Berabere
2.65 Beşiktaş
Tuttur.com'da Süper Lig'in ilk haftasına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.