Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu
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18 Kasım 2020 12:23
Süper Lig'de 9. hafta hakemleri belli oldu. Cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş - Başakşehir maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek

İşte program...





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