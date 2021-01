Sumudica: 'Umarım Erdoğan, ölene kadar bu ülkeye hizmet eder'

Sumudica:"Rize'ye 1,5 yıllık kontratı bitirmeye geldim"

"Türkiye benim ikinci ülkem"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica ile futbolcular Erik Sabo ve Damjan Dokovic için imza töreni düzenlendi.Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen törene kulüp başkanı Hasan Kartal, Sumudica, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular Erik Sabo ve Damjan Dokovic katıldı.Kartal, imza töreninde Sumudica'nın sözleşmesinin yer aldığı kağıda "Eşinle hiç kavga etmeyeceğim. Ölene kadar" yazması gülüşmelere yol açtı. Sumudica, bunu eşine ileteceğini söyledi.Kartal, burada yaptığı konuşmada, görevden ayrılan Stjepan Tomas'a teşekkür ederek, özverili davranarak takımın önünü açtığını belirtti.Sumudica ile Rizepsor'da yıllarca birlikte çalışmak istediklerine değinen Kartal, "Hoca değişikliği iyi değil. Tomas iyi bir insandı. Giden hocalarımızdan kopmuyoruz. Şimdi Sumudica ile beraberiz. Belki bir gün gidecek ama kopmayacağız. İnşallah uzun süre hocamızla devam ederiz." dedi.Sumudica ile sözleşmenin Gaziantep FK kulübü ile aynı ölçüde olduğuna işaret eden Kartal, "Hocamız ile ayrı bir maddemiz yok. Bizdeki hoca anlayışı, hocamız gitmek istiyorsa, daha iyi yere gitmek istiyorsa, burada mutlu değilse gitmek istiyorsa sık boğaz etmeden gidecek. Biz kimse ile problem yaşamak istemiyoruz. Yaşamayacağız." diye konuştu.Transferin hocanın işi olduğunu belirten Kartal, "Transfere hoca karar verecek. Alınacak gidecek kararları bugün verecek. Biz hocamızın verdiği kararları sportif direktörümüz ile halledeceğiz. Yılmaz Bal ben olduğum müddetçe devam edecek. İşi bilen birisi ile çalışıyoruz. Yılmaz Bal burada benim spor ile ilgili danışmanım. Beni yönlendirecek adam. Ekibi iyi kuracaksınız. Takıma hocam bakacak, Yılmaz Bal ile birlikte dayanışma içinde olacak. Bizde bunlara sahip çıkacağız. Birbirimizin açığını kapatacağız." ifadelerini kullandı.Sumudica, kalpleri aynı anda aynı ritimde atacak iki insanın bir araya geldiğini, Hasan Kartal'ın kendisi için büyük bir şans olduğunu söyledi.Gaziantep'te yaşadıklarına değinmeyen Sumudica, "Gaziantep ile olumlu olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Onlara gelecekte şans diliyorum. İyi performans gösterdiğim kulüp ve 3. sırada 31 puan ile bıraktım ama bizim için orası bitti." dedi.Çaykur Rizespor'un sık hoca değiştirmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Sumudica, "Ben son sekiz senede çalıştığım kulüpte bir seneden az çalışmadım. Romanya, Arabistan, Türkiye'de çalıştığım her yerde hep ilk üç antrenör arasında gösterildim. Rize'ye altı aylığına gelmedim. Bana yarın 3-5 milyon avroluk teklif gelse elimin tersi ile iteceğim. Rize'ye 1,5 yıllık kontratı bitirmeye geldim. Orta vadeli bir planım var. Umarım bu uzun vadeliye döner. Çünkü iki taraf birbirinden memnun olursa bunu artırabiliriz. Başkanım benden memnun olmadığı müddetçe gitme isteğimin olmayacağının sözünü veriyorum." şeklinde konuştu.Sumudica, yurt dışından çok sayıda teklif geldiğini, Türkiye'de olmayı sevdiği için Rize'yi kabul ettiğini aktardı.Türkiye'de Çaykur Rizespor'da çalışmayı istediğini bazı kesimlere dile getirdiğini vurgulayan Sumudica, "Profesyonel bir kulüpteyim. Geldiğimden itibaren çok iyi karşılandım. Burada Gaziantep ile 2-1'lik bir galibiyet elde etmiştim, şehri tanıyorum. Arkamda büyük bir baskı oluşmuştu. Bende o baskıyı çok beğenmiştim. Çünkü maçlarda biraz deliriyorum. Benimle birlikte arkamda delirecek insanlara ihtiyacım vardı. Onu burada bulacağıma inanıyorum. Deliliğin birleşmesi ile iyi bir performans ortaya çıkaracağız. Çünkü Rize'nin iyi oyuncuları var." şeklinde konuştu.Geçmişi geride bıraktığını söyleyen Sumudica, "Ben sadece Rize'ye motive olmak istiyorum. Bir futbol kulübü medya gücü arkasında olmazsa asla başarılı olamaz. Bir aile olamazsa, oyuncularla çalışanlarla hiçbir şey yapamaz. Ben Gaziantep'te başardım. Bunun aynısını Rize'de uygulamak istiyorum." dedi.Gaziantep'te Türk pasaportunu almak için her şeyi yaptığını kaydeden Sumudica, şöyle devam etti:"Bana yardım sağlanamadı. Romanya pasaportu ile dünyanın her yerine gidebilirim. Vizeye gerek yok. Ben bu ülkeye saygımı göstermek istiyorum. Çünkü burada para kazanıyorum. Türkiye benim kalbimde olan bir ülke. Rize'den değil Türkiye'den bahsediyorum. Türkiye benim ikinci ülkem."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayranlığı olduğunu aktaran Sumudica, "Sadece spora olan düşkünlüğü ile değil. Bu ülke için yaptıkları için taktir ettim. Kendisi ile tanışmak istediğimi Kayserispor'un eski başkanı Erol Bedir beye söylemiştim. Burada da bu isteğim devam ediyor. Umarım onunla burada çalıştığım sürece tanışma fırsatım olur. Ülkesi için çok çalışan bir başkan. Umarım ölene kadar bu ülkeye hizmet eder ben de burada olurum." şeklinde konuştu.Sabo ve Dokovic'i transfer ettiklerini söyleyen Samudica, "Transferlerimizi ortaklaşa yapıyoruz. En az bir tane daha forvet oyuncusu almayı düşünüyoruz. Bunu iki ye de çıkarabiliriz. Remy hakkında sağlık ekibi ile konuştum. Bana gelen bilgi 1,5 ay takımdan ayrı kalabilir. Bu da on maç kaybedecektir. Bunu göz önünde bulunduracağız." diye konuştu.Fenerbahçe maçının zor olacağına değinen Sumudica, "Başakşehir maçında takımın yarısı yoktu ama galibiyeti kaçırdık. Kafasında kaybetme endişesi olan oyuncumuzu İstanbul'a götürmeyeceğim. Kendilerine bunu söyleyeceğim. Bu sahanın içinde ölmeyecek, bu takım için terinin son damlasına kadar savaşmayacak, kaptan olsun, kim olursa olsun, her ünlü oyuncu kimse sahada terinin son damlasına kadar savaşmıyorsa yedek kulübesinde yanımda oturur. Ben yedek kulübesinde deliriyorum. Ben savaşımı kavgamı veriyorum. O savaşı kavgayı sahada görmek istiyorum. Son iki maçta benim takımım bunu yaptı." açıklamalarında bulundu.Sumudica, açıklamasını "Çaykur Rizespor Sumudica ile beraber hiçbir zaman son iki üç hafta düşmeye oynayan takım pozisyonuna gelmeyecek. Bunun sözünü veriyorum." ifadeleri ile konuşmasını tamamladı.Sabo ve Dokovic de Rize'ye transferlerinden dolayı mutlu olduklarını, takıma katkı vermek için mücadele edeceklerini söyledi.