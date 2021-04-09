Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Karadağlı golcü Trabzonspor'a önerildi



İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi Avrupa devlerinin formasını giyen Stevan Jovetic, bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu. Fransa'dan ayrılmak isteyen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan 31 yaşındaki forvetin Türkiye'ye gelmeye ve Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.



YENI SORLOTH OLUR MU?



Alexander Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan Trabzonspor'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi. Kariyerinde, İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten Stevan Jovetic, menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu. 2017 yılından bu yana Fransa'nın önemli takımlarından Monaco'nun formasını giyen Stevan Jovetic, sezon sonunda buradan ayrılmayı planlıyor.



YENİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ



Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi. 31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi. Bu sezon Monaco'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR



Stevan Jovetic Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti. Jovetic için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



