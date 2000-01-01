Stephen Curry'den 100 milyon öğünlü yemek kampanyası!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, koronavirüs salgınına karşı 100 milyon öğünlü bir yemek kampanyası başlatmaya yardımcı olacak.



Koronavirüs salgını, NBA'in 2019-20 sezonunu askıya almaya zorladığı için, NBA oyuncuları bu zor zamanlarda insanlara yardım sağlamak için üzerlerine düşeni yapıyorlar. Sonuncusu, Curry'ye ait.



Black Enterprise'dan Cedric Thornton'a göre Curry, COVID-19 salgını karşısında etkilenenlere yardım etmek için 100 milyon öğün vermeyi amaçlayan "Share A Meal" kampanyasını başlatmak için, Lineage Logistics Holdings L.L.C. ile ortaklık kuracak.



Black Enterprise'a göre, dünyanın en büyük depolama ve lojistik şirketi Lineage Logistics, "Share A Meal" kampanyasının başlatılmasına yardımcı olmak için 5 milyon dolar taahhüt etti.



Daha önce de belirtildiği gibi, diğer bazı oyuncular da bu küresel krize yardımcı olmak için bağış ve taahhütlerde bulundular. Curry'nin yanı sıra Warriors organizasyonu da Chase Center'daki işçilere yardım sağlamak için 1 milyon dolar taahhüt etmişti.



Cleveland Cavaliers yıldızı Kevin Love, Rocket Mortgage Fieldhouse'daki personele 100.000 dolar bağışlamıştı. Virüs için pozitif sonuç alan ilk NBA oyuncusu olan Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, yardım sağlamak için 500.000 dolar vermişti. New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson da aynı şekilde, Smoothie King Center'daki çalışanların maaşlarını ödemeyi taahhüt etmişti.



