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Stephen Curry ve Julius Randle, NBA'de ayın oyuncuları!

Golden State Warriors guardı Stephen Curry ve New York Knicks forveti Julius Randle, Nisan ayı için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Ayın Oyuncusu ödülünün sahipleri oldular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors guardı Stephen Curry ve New York Knicks forveti Julius Randle, Nisan ayı için sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Ayın Oyuncusu ödülünün sahipleri oldular.

Curry, Nisan ayını %46.6 üçlük, %90.8 serbest atış ve %51.8 genel şut isabetiyle 37.3 sayı ortalamasıyla tamamladı. Bu ödülü 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez kazanan Steph, 206 kez denediği üçlüklerin 96'sında isabet buldu.

Ödülü kariyerinde ilk kez kazanan Randle ise, Nisan ayında 27.1 sayı, 9.0 ribaund ve 6.3 asist ortalamaları yakalayarak, New York'u Doğu Konferansı takımları arasındaki en iyi seriye (11-4) taşıdı. Randle ayrıca, Ocak 2014'te Carmelo Anthony'den bu yana ödülü kazanan ilk Knicks oyuncusu olma başarısını gösterdi.


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