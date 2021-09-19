Stefan Kuntz resmen açıklandı

A Milli Takım'ın başına Stefan Kuntz getirildi.

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Stefan Kuntz resmen açıklandı
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19 Eylül 2021 16:03
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğu resmen açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz." denildi.


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