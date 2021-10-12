Stefan Kuntz: 'Duygusal bir galibiyet oldu'

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya'yı 2-1 yendiğimiz maçın sonrasında konuştu.

Büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Kuntz, "Bu bir galibiyet ve 3 puanı aldık. Yalnızca 3 puan diyebiliriz bu açıdan. Bu galibiyet, son dakikada atılan golle kazanılınca özel oluyor. Oyuncularımın Letonya golünden sonra gösterdiği reaksiyona çok mutlu oldum. Onlarla ilgili çok yorumlar yapılıyordu. Mantalitelerinin yetersiz olduğu, özgüvenlerinin olmadığına dair. Bunun böyle olmadığını gösterdiler. İnandılar. Bu galibiyetin duygusal bir şekilde gelmiş olması, dramatik olması bunu önemli kılıyor. Oyuncuların hiç mücadeleyi bırakmamış olmamaları beni çok mutlu etti." dedi.



Henüz bir şey kazanmadıklarını söyleyen Alman hoca, "3 puanı yine gerçekçi bir yaklaşımla kabul edelim. 9 puana ihtiyacımız var. Bu sadece 3 puan. Türk halkına ödül niteliğinde bir 3 puan diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Maç sırasında her şeyin tümüyle iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Geliştirmemiz gereken yönler var. Son çalışmalarımızın ardından takımda bir şeylerin geliştiğini, büyüdüğünü gördük. Bunu görmek mutlu etti.



Devre arasında ufak değişiklikler vardık. İkinci yarıda da bazı şeyleri değiştirdik. Letonya golünden sonra bile oyuncularım boynunu bükmedi, 1 saniye bile.



Yalnızca Türkiye'deki insanlar değil, Almanya'da yaşadığım yerdeki Türk taraftarların konvoy yaparak galibiyeti kutladığını öğrendim. Kazandığımız için mutluyuz. Türk halkıyla takım arasındaki bağı sıcak tutacağını söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakacak olursak bir 3 puan kazandık, daha fazlası değil.



"ORTAYA KOYULAN DUYGU ÖNEMLİYDİ"



Bugünkü galibiyet bize bir şey öğretebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok. Bazı galibiyetlerin sonucu elde edilen mental kazanımlar sizi belli noktalarda öne çıkartır. Mental sıkıntıların hepsinin çözüldüğünü düşünmüyorum ama ortaya koyulan duygu çok önemliydi.



Hiç kimsenin inanmadığı bir durumda maçı çevirebilecek inanca ve kabiliyete sahip olduğunu gösterdi oyuncularımız.



Oyuncularımla 10 gün çalışabildim. Tüm görev sürem içerisinde kulüp takım performanslarını görmediğim oyuncular var. Bundan sonraki çabam bu yönde olacak. Ardından takımla ilgili kararları veririz.



Sahada yaptığımız taktik dokunuşlara, oyuncular iyi bir tepki verdi. Bu da bize ileride taktiksel esneklik kazandıracaktır ama bunun için de zaman gerekli tabii.



"HOCA SAHAYI GÖREN KİŞİDİR"



Sahada hoca o anda oyuncuları gören, bilen, onlarla 24 saatini geçiren kişidir. O an duygular diyebilirim, hisseder hoca. Hangi oyuncuyu ne zaman değiştirmesi gerektiğini bilir hoca. Bunu somut verilerle anlatamam. Kimin gireceğini, ne zaman gireceğini hissedersiniz. Ben yaptığım değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu düşünüyorum.



Ben tabii burada kendi fikrimi beyan ediyorum. Yaptığımız değişikliklerin ve dakikalarının doğru olduğunu söyledim. İlk maçtaki değişiklikler bu kadar etkili olmamıştı. Aksi yöndeki düşüncelere saygı duyuyorum. Bakın, yaptığım değişiklikler müthiş sonuç verdi demiyorum. Sonradan oyuna giren oyuncularımın katkı yapmasından dolayı mutlu olmalıyız.



"BUNU YAPMAMALIYIZ DEDİK"



Letonya'nın etkili ortalar ve kafa vuruşlarıyla oynamaya çalışıyor. Beklediğimiz gibi oynadılar. Geçiş oyunlarında çabaladılar. Korneri savunmakta zorlandığımız maçlar oldu. Bugün fena değildik bu anlamda. Oyuncularla konuştuk. Çok fazla korner ve frikiğe sebebiyet verdik. Bunu yapmamalıyız dedik oyuncularıma.



Bir maçı son dakika penaltısıyla kazanıyorsunuz, bunu tümüyle hak edilmiş bir galibiyet olarak göremeyiz, biraz da şansla kazanılmış bir maç olarak görebiliriz.



