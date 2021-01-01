Spurs, Markkanen'ın istediği fiyatı fazla bulmuş!

Serbest oyuncu Lauri Markkanen'ın, San Antonio Spurs'ün ödemeye razı olduğu miktarın üzerinde bir kontrat aradığı iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst'a göre Spurs, Markkanen'ı serbest oyuncu döneminde kadroduna katmakla ilgilenmiş olsa da, 24 yaşındaki oyuncunun istediği fiyat, ödemek istediklerini aştı.



San Antonio, birden fazla ayak bileği ameliyatı geçirmiş olmasına rağmen Zach Collins ile üç yıllığı 22 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Markkanen'ın istediği miktarın, San Antonio'nun Collins'e verdiği miktarın üzerinde olduğu düşünülüyor.



Chicago Bulls, DeMar DeRozan'ı almak için yaptığı imza ve takas anlaşmasında gönderdiği takas paketinde Markkanen'a da yer vermek istemiş, lakin en sonunda üç yıllığı 85 milyon dolarlık bu anlaşmada Thaddues Young ile gelecekteki Draft haklarını göndermişti.



Windhorst, Bulls'un Markkanen'ı tek yıllık bir sözleşme ile takımda tutabileceğini de sözlerine ekledi.



