Spurs, Chandler Hutchison'ı serbest bıraktı

San Antonio Spurs'ün, forvet oyuncusu Chandler Hutchison'ı serbest bıraktığı bildirildi.



Hutchison'ın 2021-22 sezonunda 4 milyon dolarlık maaşı garanti edilmişti ve 2022-23 sezonunda 5.3 milyon dolarlık bir kontrat teklifi almaya hak kazanacaktı.



San Antonio, 25 yaşındaki oyuncuyu Russell Westbrook ve Spencer Dinwiddie'nin sırasıyla Los Angeles Lakers ve Washington Wizards'a katıldığı beş takımlı bir takasta kadrosuna katmıştı.



Hutchison, 2018'de Chicago Bulls tarafından 22. sırada seçilmiş ve takımda iki buçuk sezon geçirmişti. Mart ayında Wizards'a takas edilen Hutchison, ekipte 18 maç oynamış ve ortalama 15.7 dakika sahada kalarak 5.2 sayı ve 3.2 ribaund istatistikleri yakalamıştı.



