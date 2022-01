Spor dünyasını yasa boğan ölümler

Trinidad ve Tobago'nun olimpiyat üçüncüsü milli atleti Deon Lendore'nin trafik kazasında yaşamını yitirmesi, spor dünyasında kazalarda ölen isimleri akıllara getirdi.



Ülkesine 2012 Londra Olimpiyatları'nda 4x400 metre bayrak yarışında bronz madalya kazandıran 29 yaşındaki Lendore, Pekin'de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya elde etti.



Lendore gibi kaza ya da spor sahasında yaşadıkları beklenmedik rahatsızlıklar sebebiyle ölen sporculardan bazıları şöyle:



Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi



Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li skorer Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna, Ocak 2020'deki helikopter kazasında hayatını kaybetti.



Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.



Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ile 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 41 yaşındaki Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.



Drazen Petrovic trafik kazasında vefat etti



Avrupa basketbolunun yetiştirdiği en önemli yıldızlardan Hırvat Drazen Petrovic, Haziran 1993'te geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.



NBA'de o dönemki adıyla New Jersey Nets'te görev alan Petrovic'in yaşadığı kaza, Türk kız arkadaşı Hilal Edebal ile Almanya'da yolculuk yaptığı sırada meydana geldi.



Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 28 yaşındaki yıldız basketbolcunun ölümü, spor dünyasını derinden sarstı.



Petrovic, Avrupa kariyerinde Cibona, Real Madrid, Yugoslavya ve Hırvatistan Milli Takımı ile birçok şampiyonluk ile bireysel başarı elde etti. Avrupa basketbolu ve NBA'e damga vuran Petrovic'in 10 numaralı forması Cibona, 3 numaralı forması ise Nets organizasyonu tarafından emekliye ayrıldı.



Televizyon programı çekiminde öldüler



Fransız sporcular Camille Muffat, Florence Arthaud ve Alexis Vastine, Arjantin ile Şili'yi ayıran And Dağları yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu.



10 Mart 2015'te "Dropped" isimli televizyon şovunun çekimini yapan ekibi taşıyan iki helikopterin çarpıştığı kazada, 3 sporcunun yanı sıra 7 kişi daha vefat etti.



2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre serbest, 2010 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da 200 metre serbestte altın madalya kazanan Muffat, 25, 1990'da dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Route de Rhum'u kazanan "Atlantik'in Gelini" lakaplı Arthaud, 57, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler hafif yarı orta sıklette bronz madalya alan boksör Vastine ise 28 yaşındaydı.



Formula 1'deki ölümler



Formula 1 yarışlarında bugüne kadar Brezilyalı Ayrton Senna, Kanadalı Gilles Villeneuve, Fransız Jules Bianchi başta olmak üzere birçok isim hayata veda etti.



Organizasyonun ölümle sonuçlanan öne çıkan kazaları arasında Brezilyalı pilot Ayrton Senna'nın ayrı bir yeri bulunuyor.



Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve F1 tarihinin en başarılı pilotları arasında gösterilen Senna, 1 Mayıs 1994'te San Marino Grand Prix'sinde düzenlenen yarışta ilk sıradayken beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.



Avusturyalı sürücü Roland Ratzenberger ise Senna'nın ölümünün bir gün öncesinde sıralama turları sırasında yaptığı kazada öldü. İki pilotun hayatına mal olan kazalar, Grand Prix Sürücüler Birliğinin (GPDA) yeniden kurulmasını ve güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağladı.



Formula 1'de büyük üzüntüye neden olan bir diğer ölümlü kazanın kurbanı ise Kanadalı pilot Gilles Villeneuve oldu.



F1'de 68 kez yarışan Ferrari pilotu Villeneuve, 8 Mayıs 1982'de Belçika'nın Zolder pistinde "pole" pozisyonu almaya çalışırken yaptığı kazada 32 yaşında yaşamını yitirdi.



Ölümünün ardından Kanada'daki piste adı verilen Gilles Villeneuve'ün oğlu Jacques ise 1997'de düzenlenen Formula 1'de dünya şampiyonluğu yaşadı.



Ekim 2014'te düzenlenen Japonya Grand Prix'sinde yaptığı kaza sonrası komaya giren Fransız pilot Jules Bianchi de uzun bir tedavi süreci geçirmesine rağmen 25 yaşında yaşamını yitirerek sevenlerini üzdü.



Motor sporlarındaki diğer ölümler



ABD'de 10 Ağustos 2014'te düzenlenen bir yarışta, kaza sonrası aracını terk ederek piste çıkan 20 yaşındaki sürücü Kevin Ward, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele eden Stewart-Haas takımının pilotu Tony Stewart'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Stewart'ın kullandığı 14 numaralı araç ile Ward'un pilotajındaki 13 numaralı araç, viraj sırasında temas etti. Virajı dışarıdan aldığı için pistin duvarına çarparak mücadeleyi noktalamak zorunda kalan Ward, otomobilden dışarı çıktı. Yarış dışı kalmanın öfkesiyle, kazadan sorumlu tuttuğu Stewart'ın 14 numaralı otomobilini bulmak için pistte yürümeye başlayan Ward, NASCAR pilotunun çarpmasıyla yerde kaldı. 20 yaşındaki Ward, ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.



Organizasyon tarihi boyunca 31 sürücünün öldüğü Dakar Rallisi'nde ise Patrice Dodin, Bert Oosterhuis, Michal Hernik, Paulo Gonçalves, Edwin Straver ve Pierre Cherpin gibi isimler, etap sırasında geçirdikleri kazalarda hayata veda etti.



Kendi öldü, atı birinci oldu



Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.



Ölüm suda yakaladı



2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı.



Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı. 1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.





