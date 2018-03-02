Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerimizle hain teröristler arasında çıkan çatışmada, kahraman askerlerimizden şehit ve yaralananlar olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.TBF tarafından yapılan açıklamada, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Türk askerlerinden şehit ve yaralananlar olduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; şehitlerimizin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.TVF'nin mesajında ise "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerimizin şehit olduğu, 13 askerimizin de yaralı olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar; şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri internet sitesinden, Galatasaray ise sosyal medya hesaplarından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için taziye, yaralanan askerler için de geçmiş olsun mesajı yayımladı.