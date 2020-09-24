Trabzonspor Norveçli oyuncu Alexander Sörloth'un Leipzig'e satışından 10 milyon euro net ücreti kasasına koyarken, harcama limiti noktasında da rahat bir nefes aldı.



Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği kazancının bir bölümünü takım giderleri olarak kullanabilen bordo-mavili kulübe buradan 4 milyon euro'luk ek harcama limiti geldi.



Ayrıca Sörloth'a verilen 1.5 milyon euro ile kulübü Crystal Palace'a ödenecek 350 bin euro'luk kiralama bedeli de kasada kalacağı için buradan da 2 milyon 500 bin euro'luk giderden kurtulan Trabzonspor, toplamda 6 milyon 500 bin euro'luk (60 milyon TL) harcama limiti elde etti.



