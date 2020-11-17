Norveç Milli Takımı'nda Omar Elabadellaoui'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması sonrası, 'temaslı' olarak kabul edilen Alexander Sörloth, Erling Haaland ve Rune Jarstein'ın protokolleri ihlal ederek Almanya'ya dönmesi olay oldu.



Dagbladet ve Kicker'de yer alan haberlere göre; Norveç milli takımında yer alan tüm oyuncuların, pandemi protokollerine uyarak 10 gün boyunca izolasyonda kalmaları ve son 2 testlerinin de negatif çıkması gerekiyordu.



Alexander Sörloth, Erling Haaland ve Rune Jarstein'ın ise protokolleri hiçe sayarak Almanya'ya kadar gitmeleri kafaları karıştırdı.



"KURALLARI İHLAL ETTİLER"



Konu hakkında konuşan Oslo Şehir Doktoru Tore Steen, "Karantina sürecinde yapılan bu usülsüz uygulamayı, Norveç'in koronavirüs kurallarına uymama ve ihlal olarak algılayacağız." ifadelerini kullandı.



LEIPZIG: "BİZE UYARI GELMEDİ"



RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche ise kendilerine Norveç kamu görevlilerinden hiçbir uyarı gelmediğini açıkladı.



BILD: "ANTRENMAN VE MAÇ İÇİN İKİ TEST"



Bild gazetesi ise Haaland, Sörloth ve Jarstein'ın Almanya'da tekrar antrenmanlara ve maçlara çıkabilmesi için iki negatif test sonuçlarının olması gerektiğini iddia etti.





