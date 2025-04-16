Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 12:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 12:37

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alındı | Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında? Sırrı Süreyya Önder evli mi, alevi mi?

Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alındı... TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün öğle saatlerinde geçirdiği ani bir kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Edinilen son dakika haberlerine göre, Sırrı Süreyya Önder'e yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyata alındı. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında? Sırrı Süreyya Önder evli mi, alevi mi?

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alındı | Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında? Sırrı Süreyya Önder evli mi, alevi mi?
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Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan yazılı açıklamada, deneyimli siyasetçinin 12 saat süren kritik bir operasyon geçirdiği belirtildi. Açıklamada, Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Doktorlar tarafından yapılan bilgilendirmede ise, Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye hem aort damarı yırtılması hem de kalp durması şikayetleriyle getirildiği vurgulandı. Uzmanlar, gerçekleştirilen ameliyatın yüksek risk taşıdığını da sözlerine ekledi.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

Kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan Sırrı Süreyya Önder, siyasette uzun yıllardır aktif rol oynamaktadır. DEM Parti'nin önemli isimlerinden olan Sırrı Süreyya, daha önce de farklı siyasi partilerde görev almıştı. Özellikle çözüm süreci dönemindeki aktif rolüyle bilinen Sırrı Süreyya Önder, TBMM'de de önemli görevler üstlenmiştir.

Sırrı Süreyya Önder Kaç Yaşında? Nereli?

Sırrı Süreyya Önder'in yaşı ve memleketi gibi detaylar merak konusu olurken, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiler

Son dakika haberlerine göre, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülürken, doktorlar tarafından düzenli olarak bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı, siyaset dünyasında da büyük üzüntüye yol açtı. Birçok siyasetçi ve seveni, Sırrı Süreyya için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Bilal Boztosun, Pervin Buldan, Ayşegül Doğan, Yavuz Bingöl ve Davut Gül gibi isimlerin bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yapmadığı henüz bilinmiyor.

Sırrı Süreyya Önder Öldü Mü?

Hastaneden yapılan resmi açıklamalara göre, Sırrı Süreyya Önder hayatta ve tedavisi devam ediyor. Ancak hayati tehlikesinin sürdüğü belirtiliyor.

Gelişmeleri yakından takip ediyor ve Sırrı Süreyya Önder'e acil şifalar diliyoruz.

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