Haber Tarihi: 02 Aralık 2024 19:32 - Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 19:32

SON DAKİKA: Hatayspor Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hatay link

Hatayspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı yayın linki | Hatayspor Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Hatayspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları

SON DAKİKA: Hatayspor Beşiktaş maçı ŞİFRESİZ İZLE, BJK Hatay link
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Hatayspor Beşiktaş maçı bedava izle! Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA





HATAYSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Hatayspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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HATAYSPOR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS HABER İZLE



Takımın başında Serdar Topraktepe olacak


Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

İki takım arasında 9. randevu

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşktaş'ta derbi alarmı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi devralan Serdar Topraktepe, 4 isimle görüşerek kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Hatayspor Beşiktaş maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi form durumları

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Hatayspor XI: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar.


Ligde 4 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

 

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